Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız, hem lezzetli hem de sağlıklı fırında kuzu pirzola tarifi enfes bir lezzet. Peki, fırında kuzu pirzola nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız fırında kuzu pirzola tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

FIRINDA KUZU PİRZOLA TARİFİ

Fırında kuzu pirzola malzemeler

500 gram kuzu pirzola

Marine için;

1 adet kuru soğan (rendelenecek)

3 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Kekik ve dilediğiniz baharatlar

FIRINDA KUZU PİRZOLA YAPILIŞI

1 adet orta boy kuru soğanı rendeleyin ve bir kabın içerisine alın.

Soğanın üzerine; sarımsağı, salçayı, zeytinyağını ve baharatları ekleyerek iyice harmanlayın.

Karışımın içine pirzolaları da ekleyin ve pirzolaların her tarafına sos buladığınızdan emin olun.

Sosa bulanmış pirzolaları kabın içinde 1 - 1.5 saat kadar buzdolabında bekletin. (Bekleyen ve dinlenen et tadını daha iyi verecektir ve daha kolay pişecektir.)

Et dinlendikten sonra fırınınızı açın ve 190 dereceye getirin.

Bir fırın tepsisi veya fırın kabı alarak dibine yağlı kağıt serin.

Yağlı kağıdın üzerine buzdolabında beklettiğiniz pirzolaları koyun ve üzerini önce yağlı kağıt ile daha sonra alüminyum folyo ile 2 kat olacak şekilde örtün.

Üstü kapalı pirzolaları bu şekilde fırında 1 saat kadar pişirin.

Pirzolalar yeterince piştikten sonra üzerini açın ve 8 - 10 dakika kızarana kadar pişirin.



