Börek tadında: Fırında mücver tarifi

Börek tadında ana öğün olarak tüketebileceğiniz fırında mücver tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için fırında mücver tarifi arıyor ya da fırında mücver nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fırında mücver tarifinin püf noktaları için "Fırında mücver tarifi, fırında mücver nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Fırında mücver tarifi

Fırında mücver malzemeleri

4 kabak

4 taze soğan

3 yumurta

Yarım demet maydanoz

1.5 su bardağı un

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

Yarım su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 paket kabartma tozu

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Fırında mücver yapılışı

Öncelikle kabakların kabuklarını soyun ve rendeleyin. Suyunu sıktıktan sonra, rendelenmiş kabakları bir kap içerisine alın. Kabakların üzerine yumurtaları kırın. Önceden rendelediğiniz beyaz peyniri de karışımın içerisine dökün. Kabartma tozunu kabın içine ilave ettikten sonra, azar azar un ekleyerek karıştırma işlemine başlayın. Tuz, karabiber ve pul biberi de karışıma ekleyin, koyu bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Kullanacağınız tepsinin içine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız harcı, kaşık yardımı ile alarak tepsinin içerisine yerleştirin. Kullandığınız kaşık ile harcın kenarlarını ve üzerini düzeltin. Önceden ısıtılan 180 derecelik fırına, hazırladığınız karışımı atabilirsiniz. Üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak veya soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz.



