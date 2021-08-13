Hem kokusunu hem de tadını ayrı seveceğiniz fırında paçanga böreği tarifi, evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir lezzet. Peki, fırında paçanga böreği nasıl yapılır? Fırında paçanga böreği tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

FIRINDA PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

Fırında paçanga böreği malzemeler

2 adet yufka

2 adet domates

2 adet yeşil biber

Bir su bardağı kaşar peyniri

300 gram çemensiz pastırma

Tuz

Paçanga böreği sosu için:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir çay bardağı süt

Bir çay kaşığı tuz

Galeta unu

Bir adet yumurta

Fırında paçanga böreği yapılışı

Biberleri yıkayın ve tomurcuklarını çıkarıp küp küp doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyun. Minik küpler şeklinde dilimleyin. Tavaya bir miktar zeytinyağı koyun ve içinde domatesleri, biberleri soteleyin. Domates ve biberler piştikten sonra tavayı ocaktan alın. Pastırmaları ince ince dilimleyin. Domates ve biberle karıştırıp tuzunu ekleyin. Yufkaları üst üste koyun ve 8 eşit parçaya bölün. Bir tabağın içine yumurtayı kırın ve çırpın. Ayrı bir tabağın içinde ise süt ve yağı karıştırın. Kestiğiniz üçgen şeklindeki yufkanın içine hazırladığınız iç harçtan ekleyin. Üzerine bir miktar kaşar peynirinden koyun. Yufkayı sigara böreği gibi sarın ancak biraz gevşek bırakın. Böreği ilk olarak yumurtaya sonrasında sütlü karışıma ve en son galeta ununa batırın. Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Üzerine börekleri dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.



