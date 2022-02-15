Hem sağlıklı hem de lezzetli tarif arayanlar için fırında pırasa dilimleri tarifi oldukça iyi bir alternatif. Peki, fırında pırasa dilimleri nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız ve yedikçe yedirten fırında pırasa dilimleri tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

FIRINDA PIRASA DİLİMLERİ TARİFİ

Fırında pırasa dilimleri malzemeler

Yarım çay bardağı ince bulgur

Yarım çay bardağı sıcak su (60 ml)

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

5-6 adet pırasa

1 adet havuç

1 adet yeşil biber

3 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

3 tepeleme yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

250 gram peynir

Üzeri için;

Susam

Çörek otu

FIRINDA PIRASA DİLİMLERİ YAPILIŞI

İlk olarak ince bulguru uygun bir kaseye alın.

Üzerine sıcak su ekleyin, streç filmle kapatarak bulgurun şişmesi için yaklaşık 10-15 dakika bekletin.

Bu arada pırasaları ince ince dilimleyin.

Biberin de içini temizleyerek ince ince doğrayın.

Dışını soyulan havucu da rendenin ince kısmı ile rendeleyin.

Uygun bir tavaya sıvıyağı alın.

Ardından doğranan pırasaları ekleyin.

Biberleri ve havuçları da ekleyerek kavurmaya başlayın.

Pırasaları hafif deliğini kaybedince kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Kavrulan pırasaları soğumaları için bekletin.

Yumurtaları genişçe bir kaseye alın. Üzerine tuz, kabartma tozu ve unu da ekleyerek çırpın.

Yumuşayan bulgurları ekleyin.

Beyaz peyniri çatalla ufaladıktan sonra onları da karışıma ekleyin.

Pırasaları da ekledikten sonra tüm iç harcını karıştırın.

İçerisine pişirme kağıdı yerleştirilmiş fırın kabına pırasalı iç harcını boşaltın.

İç harcını spatulayla, eşit bir şekilde fırın kabının tamamına yayın.

Son olarak üzerlerine biraz kavrulmuş susam ve çörek otu serpin.

Hazır olan pırasaların üzerleri güzelce kızarıncaya kadar önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişmeye bırakın.



