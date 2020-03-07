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Fırında sebze kızartması tarifi

Fırında sebze kızartması malzemeleri

1 adet küçük karnabahar

3 adet havuç

3 adet patates

6 adet arpacık soğan

Fırında sebze kızartması sosu için;

Yarım çay bardağı zeytinyağ

Tuz

Pul biber

Toz biber

Kekik

Karabiber

Ezilmiş sarımsak

Fırında sebze kızartması yapılışı

Bütün sebzeler yıkanıp kurulanır ve istenilen şekilde doğranır. Sos malzemelerini bir kapta karıştırın ve başka bir kaba kurutulan sebzeleri alın. Sos ve sebzeleri birleştirip iyice karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine sebzeleri dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.