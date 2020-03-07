Fırında sebze kızartması tarifi: Fırında sebze kızartması nasıl yapılır?
Bir çok kişi sebze kızartmasını oldukça severek tüketir. Sebze kızartmasını daha sağlıklı bir hale getirmek istiyorsanız fırında sebze kızartması tarifi tam size göre olacaktır. Eğer fırında sebze kızartması nasıl yapılır merak ediyor yada fırında sebze kızartması tarifi arıyorsanız "fırında sebze kızartması tarifi, fırında sebze kızartması nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
07 Mart 2020, Cumartesi 16:39 Son Güncelleme:
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Fırında sebze kızartması tarifi
Fırında sebze kızartması malzemeleri
- 1 adet küçük karnabahar
- 3 adet havuç
- 3 adet patates
- 6 adet arpacık soğan
Fırında sebze kızartması sosu için;
- Yarım çay bardağı zeytinyağ
- Tuz
- Pul biber
- Toz biber
- Kekik
- Karabiber
- Ezilmiş sarımsak
Fırında sebze kızartması yapılışı
Bütün sebzeler yıkanıp kurulanır ve istenilen şekilde doğranır. Sos malzemelerini bir kapta karıştırın ve başka bir kaba kurutulan sebzeleri alın. Sos ve sebzeleri birleştirip iyice karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine sebzeleri dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.