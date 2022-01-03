Yemek Fırında sebze şöleni nasıl yapılır? Fırında sebze şöleni tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
  • Haberler
  • Yemek Haberleri
  • Fırında sebze şöleni nasıl yapılır? Fırında sebze şöleni tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Fırında sebze şöleni nasıl yapılır? Fırında sebze şöleni tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Fırında sebze şöleni nasıl yapılır? Fırında sebze şöleni tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Birçok yemeğin yanına yakışan ve lezzetine doyum olmayan fırında sebze şöleni tarifi, birçok sebzenin fırınlanmasıyla yapılan şahane bir tarif. Peki, fırında sebze şöleni nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız fırında sebze şöleni tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

03 Ocak 2022, Pazartesi 11:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Özellikle et, tavuk ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan fırında sebze şöleni tarifi, evde yapabileceğiniz en hızlı tariflerden birisi. Peki, fırında sebze şöleni nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız fırında sebze şöleni tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

FIRINDA SEBZE ŞÖLENİ TARİFİ

Fırında sebze şöleni malzemeler

  • 1 küçük boy brokoli
  • 1 küçük boy karnabahar
  • 2 adet patates
  • 2 adet havuç
  • Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı zerdeçal

Üzeri için;

  • 1 kase yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı mayonez

FIRINDA SEBZE ŞÖLENİ YAPILIŞI

  • Tüm sebzeler temizlenip yıkanır.
  • Karnabahar ve brokoli çiçeklerine ayrılır.
  • Her sebze sırasıyla tepsiye alınır üzerine yağı ve baharatları gezdirilir, güzelce harmanlanır.
  • 200 derecelik fırında alt-üst ayarda 40 dakika kadar pişirilir.
  • Fırından çıkınca hazırladığımız sarmısaklı mayonezli yoğurt üzerine dökülür.
İlgili Haberler
Yoğurtlu brokoli salatası nasıl yapılır? Yoğurtlu brokoli salatası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktasıVegan içli köfte nasıl yapılır? Vegan içli köfte tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası


Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Türkiye'de egzotik meyve rüzgarı
Mehmet Yalçınkaya
Burak Akkul
Şatolar diyarı Transilvanya!
Burak Akkul
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bugün ne pişirsem' diyenlere günün menüsü (03 Ocak 2022)