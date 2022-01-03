Fırında sebze şöleni nasıl yapılır? Fırında sebze şöleni tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Birçok yemeğin yanına yakışan ve lezzetine doyum olmayan fırında sebze şöleni tarifi, birçok sebzenin fırınlanmasıyla yapılan şahane bir tarif. Peki, fırında sebze şöleni nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız fırında sebze şöleni tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
03 Ocak 2022, Pazartesi 11:16 Son Güncelleme:
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Özellikle et, tavuk ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan fırında sebze şöleni tarifi, evde yapabileceğiniz en hızlı tariflerden birisi. Peki, fırında sebze şöleni nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız fırında sebze şöleni tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
FIRINDA SEBZE ŞÖLENİ TARİFİ
Fırında sebze şöleni malzemeler
- 1 küçük boy brokoli
- 1 küçük boy karnabahar
- 2 adet patates
- 2 adet havuç
- Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı zerdeçal
Üzeri için;
- 1 kase yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı mayonez
- Tüm sebzeler temizlenip yıkanır.
- Karnabahar ve brokoli çiçeklerine ayrılır.
- Her sebze sırasıyla tepsiye alınır üzerine yağı ve baharatları gezdirilir, güzelce harmanlanır.
- 200 derecelik fırında alt-üst ayarda 40 dakika kadar pişirilir.
- Fırından çıkınca hazırladığımız sarmısaklı mayonezli yoğurt üzerine dökülür.