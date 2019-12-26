Beyaz etin yararları oldukça fazla olduğu gibi çok lezzetli bir tada da sahiptir. Yılbaşı sofralarında da oldukça sık tercih edilir. Sevdiklerinize hazırlayacağınız menüde tavuk eti olsun istiyorsanız "fırında sebzeli bütün tavuk tarifi, fırında sebzeli bütün tavuk nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Fırında sebzeli bütün tavuk tarifi

Fırında sebzeli bütün tavuk malzemeleri

1 adet bütün tavuk

1-2 adet havuç

1 adet kırmızı soğan

30 g tereyağı

1 çay bardağı kayısı marmeladı

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

Fırında sebzeli bütün tavuk baharat karışımı için:

1 dal taze biberiye

1 dal kuru adaçayı

1 çay yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı tane karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal

1/2 bardak sızma zeytinyağı

Fırında sebzeli bütün tavuk yapılışı

Havucu, kabuğunu soyduğunuz soğanları irice doğrayıp fırın tepsisine yayın. Taze biberiyeyi, adaçayını, tuzu, tane karabiberleri, zerdeçalı ve sızma zeytinyağını havanda ezerek krem haline getirin. Hazırladığınız karışımı tavuğun içine ve dış tarafına elinizle yedirerek sürün. Bütün tavuk etini sebze ile yaydığınız tepsiye aktarın. 180 dereceye ayarlı fırında, 50 - 60 dakika pişirin. Pişme sırasında arada tepsinin içinde biriken yağı etin üzerine dökün. Tavuk etipişince üzerine sürmek için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile marmeladı karıştırın. Bu karışımı tavuk etinin her tarafına sürün. Tekrar sıcak fırına verin. 10 - 15 dakika daha pişirin. Tavuk eti pişince ve üzeri kızarınca fırından alın. Tepsinin içindeki suyu süzerek tavuk suyunu ayırın. Tavuk suyu ile tepsideki sebzelerinizi bir sos tenceresine alın. Unu ve 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekleyin. Orta ateşte 15 dakika kaynatın. En son nar ekşisini ekleyin. Birkaç taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Tavuğunuzun yanında servis yapacağınız sebzeli sosunuz hazırdır. Sıcak servis edin.

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