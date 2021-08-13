Fırında sigara böreği tarifi ve yapılışı: Fırında sigara böreği nasıl yapılır?
Kızartmaya oranla yağı daha az ve çıtır çıtır bir börek istiyorsanız fırında sigara böreği tarifi tam size göre bir lezzet olacak. Peki, fırında sigara böreği nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız fırında sigara böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
13 Ağustos 2021, Cuma 18:13 Son Güncelleme:
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Kolay ve lezzetli bir börek tarifi arıyorsanız fırında sigara böreği tam size göre bir lezzet. Börek sevenler "fırında sigara böreği nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz fırında sigara böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
FIRINDA SİGARA BÖREĞİ TARİFİ
Fırında sigara böreği malzemeler
- 2 adet yufka
- 1 çorba kaşığı margarin
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 2 çorba kaşığı yoğurt
- 2 adet yumurta
- 1 kase beyaz peynir, karabiber
- Yarımşar demet dereotu, maydanoz
Fırında sigara böreği yapılışı
Margarini eritin. Zeytinyağı, yoğurt, ılınmış margarin, 1 adet yumurta (bir tanesini üzerine sürmek için ayırın), karabiberi karıştırın. Yufkalardan birini düz bir zeminde açıp, üzerine karışımın yarısını sürün. ‹kinci yufkayı da onun üzerine yerleştirip, kalan malzemeyi sürün. Yufkayı sekiz üçgen oluşturacak biçimde kesin. 1 Ayrı bir yerde ince kıyılmış dereotu, maydanoz ile peynir ve karabiberi karıştırın. 2 Kesilmiş yufkaların üzerine pay edin. 3 Sigara böreği gibi sarın. Üzerine ayırdığınız yumurtanın çırpılmış sarısını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.