Kolay ve lezzetli bir börek tarifi arıyorsanız fırında sigara böreği tam size göre bir lezzet. Börek sevenler "fırında sigara böreği nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz fırında sigara böreği tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

FIRINDA SİGARA BÖREĞİ TARİFİ

Fırında sigara böreği malzemeler

2 adet yufka

1 çorba kaşığı margarin

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

2 adet yumurta

1 kase beyaz peynir, karabiber

Yarımşar demet dereotu, maydanoz

Fırında sigara böreği yapılışı

Margarini eritin. Zeytinyağı, yoğurt, ılınmış margarin, 1 adet yumurta (bir tanesini üzerine sürmek için ayırın), karabiberi karıştırın. Yufkalardan birini düz bir zeminde açıp, üzerine karışımın yarısını sürün. ‹kinci yufkayı da onun üzerine yerleştirip, kalan malzemeyi sürün. Yufkayı sekiz üçgen oluşturacak biçimde kesin. 1 Ayrı bir yerde ince kıyılmış dereotu, maydanoz ile peynir ve karabiberi karıştırın. 2 Kesilmiş yufkaların üzerine pay edin. 3 Sigara böreği gibi sarın. Üzerine ayırdığınız yumurtanın çırpılmış sarısını sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin.



