Fırında somon balığı

Bizim evde çok sevilen ve çok sık yapılan somon balığı tarifi vereceğim. Ama önce; somon balığı hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Faydaları gerçekten saymakla bitmiyor. Aynı zamanda çok pratik, ve lezzetli bir balık. Pişme süresi de çok kısa olduğu için, salata hazırlayıncaya kadar hazır oluyor.

Somon balığı protein ve omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengin bir soğuk su balığıdır.

Somon balığında bol miktarda omega-3 yağ asitleri, vücutta biriktiği zaman, kalp hastalıklarını riskini artıran "trigliserid" seviyelerini düşürür.

Yüksek kan basıncını yani kolesterol seviyesini düşürüp, insüline karşı vücudun tepkisini artırır.

Yine omega-3 yağ asitleri ve amino asit içerdiği için kuruluk ve göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı olur.

Düzenli olarak tüketildiğinde; pankreas, kolon, ağız ve mide kanserlerini önlemeye yardımcı olur.

Ayrıca yemek borusu ve midenin hassas mukoza tabakalarını korumaya yardımcı olur.

Somon balığı çok farklı şekillerde pişirilir. Çiğ olarak da tüketilebilir. Benim vereceğim tarif fırında çok az yağla yaptığım bir tarif. Bütün bu faydalarını görünce düzenli olarak tüketmek en doğrusu herhalde. Üstelik korkulduğu gibi çok pahalı değil..

MALZEMELER

• 5 parça fileto somon balığı (sayıyı artırıp, azaltabilirsiniz )

• Yarım çay bardağından az sıvı yağ

• Yarım limon suyu

• Tuz

• Arzuya göre patates, havuç, soğan

YAPILIŞI

Somon balıkları yıkanır,süzgeçte suyu süzdürülür.

Bu arada limon suyu, tuz, sıvı yağ geniş bir kapta karıştırılır.

Balıklar bu sosa bulanır.

Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir.

İstediğiniz sebzelerde bu sosla soslanıp ,balıkların yanına dizilir.

Sıcak fırında 15 dakika pişirilir.