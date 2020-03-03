Balık her insanın haftada 2 kere tüketmesi gereken sağlıklı yemeklerden biri. Balık sevmeyenlere bile balığı oldukça sevdirecek olan fırında soslu balık tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için fırında soslu balık tarifi arıyor yada fırında soslu balık nasıl yapılır merak ediyorsanız "fırında soslu balık tarifi, fırında soslu balık nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Fırında soslu balık tarifi

Fırında soslu balık malzemeleri

1,5 kg levrek

Fırında soslu balık sosu için;

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet büyük boy soğan

4-5 adet kırmızı biber

4-5 adet yeşil biber

1 adet domates

1 tepeleme yemek kaşığı salça

Tuz

1 çay bardağı su

Fırında soslu balık yapılışı

Genişçe bir tavayı yağ koyup ocağa alın. Soğanı yemeklik doğrayıp tavaya aktarın. Daha sonra iri iri doğranan kırmızı ve yeşil biberleri ekleyin. Domateslerin kabuğunu soyup doğrayın ve tavaya ilave edip bir iki karıştırın. Domates salçasını da ilave ederek kavurun. Son olarak tuzunu ve suyu da ilave edin ve kaynamaya bırakın. 1-2 dakika kaynayan sosu ocaktan alın ve fırın kabına boşaltın. Balıkların üstte kalacak yüzünü de sosa batırarak yerleştirin. Hazır hale gelen balıkları fırına yerleştirin ve 200°C’de üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis edin.