Tatlıyı sağlıklı hale getiren ve 7'den 70'e herkesin severek yediği fırında sütlaç tarifi evde rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer fırında sütlaç tarifi arıyor yada fırında sütlaç nasıl yapılır merak ediyorsanız "fırında sütlaç tarifi, fırında sütlaç nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Fırında sütlaç tarifi

Fırında sütlaç malzemeleri

- 1 litre süt

- 1 su bardağı şeker

- Yarım su bardağı pirinç

- 3 yemek kaşığı buğday nişastası

- 1 paket vanilya

- 2 su bardağı su

- Yarım su bardağı süt (nişastaya kıvam vermek için)

Fırında sütlaç yapılışı

Pirinçler güzelce yıkanır ve 2 su bardağı su olan tencereye pirinçler koyulur. Pirinçler pişene kadar haşlanır. Çok az sulu kalacaktır. Haşlanan pirinçlerin üzerine süt eklenir. Kaynamaya başlayınca şeker ve yarım su bardağı süt ile açtığınız nişasta eklenir. 10 dakika daha kaynatılır ve vanilya eklenip bir 5 dakika daha kaynatılır. Fırın için ısıya dayanıklı kaselere sütlaç paylaştırılır. Tepsiye soğuk su doldurulur ve sütlaç dolu kaseler tepsiye dizilir. Tepsi fırının en üst bölümüne yerleştirilir ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirilir.