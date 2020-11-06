Hem basit hem de lezzetli bir tatlı arıyorsanız fırında tahinli helva tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için fırında tahinli helva tarifi arıyor ya da fırında tahinli helva nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fırında tahinli helva yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Fırında tahinli helva tarifi

Fırında tahinli helva malzemeleri

250 gram sade helva

2 kahve fincanı süt

Yarım limon

Fırında tahinli helva yapılışı

Helvayı çatal ile derin bir kabın içinde ezin. Ardından 2 kahve fincanı sütü ekleyin. Üzerine yarım limonun suyunu da ilave ederek karıştırın. Karışımı yağlanmış güveç kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.



