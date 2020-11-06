Balığın yanına yakışan en güzel lezzet: Fırında tahinli helva tarifi
Balıktan sonra en iyi ne gider diye düşünüyorsanız fırında tahinli helva tarifini muhakkak denemelisiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için fırında tahinli helva tarifi arıyor ya da fırında tahinli helva nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fırında tahinli helva yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
06 Kasım 2020, Cuma 11:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hem basit hem de lezzetli bir tatlı arıyorsanız fırında tahinli helva tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için fırında tahinli helva tarifi arıyor ya da fırında tahinli helva nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Fırında tahinli helva yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Fırında tahinli helva tarifi
Fırında tahinli helva malzemeleri
- 250 gram sade helva
- 2 kahve fincanı süt
- Yarım limon
Fırında tahinli helva yapılışı
Helvayı çatal ile derin bir kabın içinde ezin. Ardından 2 kahve fincanı sütü ekleyin. Üzerine yarım limonun suyunu da ilave ederek karıştırın. Karışımı yağlanmış güveç kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN