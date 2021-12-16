Hem pratik hem de lezzetli bir tarif olan fırında tavuk baget tarifi, tadı damağınızda kalacak şahane bir lezzet. Peki, fırında tavuk baget nasıl yapılır? Her lokmasında ayı lezzet alacağınız fırında tavuk baget tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

FIRINDA TAVUK BAGET TARİFİ

Fırında tavuk baget malzemeler

1 yemek kaşığı salça

2 dolu yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

2 diş sarımsak

1 çay bardağından biraz eksik zeytinyağı (75 ml)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

8 adet tavuk baget

3 adet patates

FIRINDA TAVUK BAGET YAPILIŞI

İlk önce sosu hazırlayın.

Uygun bir kaseye salça yoğurt, yumurta, ezilmiş ya da rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve baharatları alarak karıştırın.

Tavuk bagetlerin iki tarafına çizikler atın.

Sosun büyük kısmını bagetlerin üzerine ekleyerek her yerine dağıtın.

İçi yağlanmış fırın kabına sıralayın. Artan sosun içine 3 adet patatesi dilimleyerek patatesleri de sosa bulayın.

Bagetlerin yanına patatesleri de yerleştirin.

Kalan sosu tüm malzemelerin üzerine dağıtın.

Yağlı kağıdı yıkayıp suyunu sıkın.

Fırın kabının üzerini yağlı kağıtla örtün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kapalı olarak 60 dakika, ardından üzerini açarak 10 dakika pişirin.



