Farklı lezzetleri denemeyi sevenler için fırında yer elması tarifi oldukça iyi bir alternatif olacak. Peki, fırında yer elması nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız fırında yer elması tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

FIRINDA YER ELMASI TARİFİ

Fırında yer elması malzemeler

500 gram yer elması

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

2 çay kaşığı tuz

FIRINDA YER ELMASI YAPILIŞI

Kabuklarını soymadan, büyüklüklerine bağlı olarak ortadan 2’ye ya da 3’e bölün. Sarımsakların kabuklarını soyun ve ezin. Bir kasenin içinde zeytinyağı, sarımsak, kekik, karabiber ve tuzu karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Üzerine yer elmalarını aktarın. Hazırladığınız sarımsaklı, baharatlı zeytinyağını yer elmalarının üzerinde gezdirin. Elinizle harmanlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



