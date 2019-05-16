Fırında zeytinyağlı sebze kebabı tarifi

FIRINDA ZEYTİNYAĞLI SEBZE KEBABI

6 adet minik bebek kabak

2 adet iri taze patates

4 adet orta boy havuç

3 adet kapya biber.

20 adet minik arpacık soğan

1 adet taze sarımsak

Sosu İçin

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 dolu yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Öncelikle arpacık soğanları soyalım. Şimdi bebek kabaklarımızı yıkayıp dolma oyacağıyla çizgili soyalım.

Ardından havuçları ve patatesler de soyup yıkayalım. 1 baş yeşil sarımsağı da soyalım.

5 – 6 santim uzunluğunda keselim.

Şimdi patatesleri ve havuçları fotoğraftaki gibi doğrayalım bebe kabakları da fotoğraftaki gibi uzunlamasına dörde bölelim.

Kapya biberleri de uzun uzun jülyen şeklinde doğrayalım.

Şimdi bütün sebzeleri uygun bir karıştırma kabında birleştirip yıkayalım.

Sosu hazırlamak için bütün sos malzemelerini uygun bir kasede birleştirip iyice karıştıralım.

Doğradığımız sebzelerimizin üzerine gezdirip iyice karıştıralım.

Ardından yağlı pişirme kağıdı serdiğimiz tepsimize muntazam bir şekilde dizelim.

190 derecede önceden ısıttığımız fırına verelim yaklaşık 40 dakika üzeri kızarana kadar kontrollü pişirelim.



