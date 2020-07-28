Firmalar dijital pazarlama devrimine nasıl ayak uyduracak?

Kullanıcı verilerinin gizliliği konusunun bir pazarlama stratejisine dönüşmesiyle tarayıcı pazarının devleri Safari, Firefox ve Chrome kademeli olarak üçüncü taraf çerezleri engelleyecek ve yakın gelecekte tamamen ortadan kaldıracak. Dijital pazarlamada devrimsel olarak nitelendirilen bu değişiklik ile firmaların, web sitelerini ziyaret, müşterilerinin hareketlerini ve satın alma alışkanlıklarını anlama ve buna bağlı bir reklam stratejisi oluşturması güç hale gelecek.

Adform ve iş ortakları Dagmar, IPG Media Brands ve Sanoma tarayıcılarda yaşanacak üçüncü taraf çerez değişikliklerine karşılık şu an deneme sürecinde olan ve birinci taraf veriler baz alınarak geliştirilmiş “Programlı Satın Alma” çözümüyle, şirketlerin bu radikal değişikliğe uyum sağlamalarını hedefliyor.

İşbirliğiyle oluşturulan ve şirketlerin kendi verilerine dayanarak hedefleme, raporlama ve ölçüm faaliyetlerine odaklanan yeni metot, yalnızca şirketleri çerezlerde yaşanacak değişikliklere hazırlamakla kalmayacak, Safari ve Firefox tarayıcıları için reklam satın alma işlevini de iyileştirme görevi üstlenecek.

Adform, “Çerez Devrimi” olarak da adlandırılan bu değişim sonrası için hazırladığı çözümü, çok yakında Türkiye’de de test etmeye başlayacak. Dünyada gerçekleştirilen ilk testlerden birisi olacak çalışma, dijital pazarlamadaki yeni dönem için büyük önem taşıyor.

Üçüncü taraf çerezlerin yokluğu ile birinci taraf çerezler ortaya çıkacak yeni hedefleme tekniklerinde ve etkili pazarlamada kritik bir role sahip olacak. Adform ve iş ortakları ile geliştirilen “Programlı Satın Alma” yazılımı ise firmaların satın aldığı reklamların, etkili ve doğru hedeflenmiş kaliteli reklamlar olmasını sağlayacak.

Adform CTO’su Jacob Bak konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Birinci taraf çerezlerde değişikliğe gidilmesi, programlı hedeflemeye olanak tanıması açısından önemli bir noktada duruyor. Bir süredir Safari tarayıcısı trafiği reklam hedefi belirlemede oyun dışı kalmış durumda. Ayrıca dijital pazarlamada yaşanacak bu devrim ile yerel yayıncıların önemi artacak ve reklamcılık yatırımlarını doğrudan kendi ürünlerine yapacaklar.”

Nitelikli bir dijital pazarlama için önemli bir görev üstlenen üçüncü parti çerezlerin yokluğu kısa vadede reklamların doğru hedeflenmesini olumsuz yönde etkileyecek. Ancak Avrupa’nın en büyük dijital reklam teknolojileri şirketi Adform ve iş ortakları, uzun vadede pek çok yeni çözümün geliştirilmesi üzerine çalışmalarını devam ettiriyor. Kitle hedefleme konusundaki belirsizliklere karşılık kendi pilot çalışmalarını gerçekleştiren ve bu alanda oluşacak boşluğun doldurulması için benzer çalışmalara katkı sağlayan iş ortakları, firmalara ait birinci taraf verileri hedefleme tekniklerinin başrolüne geçirmeyi amaçlıyor.