Fırsatçılar! 3 ay önce 2 bin liraydı, şimdi 5 bin lira!

İstanbul’da Kira fiyatları tavan yapmasına rağmen ev bulmak neredeyse imkânsız. Kiralık krizini fırsat bilen bazı ev sahipleri de evleri hatta dükkânları oda oda bölerek kiraya vermeye başladı. Şişli, Kaytancı Rasim Sokağı’ndaki Çanakkale Apartmanı da bunlardan biri. Binanın girişindeki dükkân ve üzerindeki 4 kat mülk sahipleri tarafından odalara bölündü. Normalde en fazla 8 daire bulunması gereken binada, giriş kattaki dükkânla birlikte 30 kiralık oda var. Üstelik, içerisinde tek kişilik bir yatak ve küçük bir dolap ile duş alma yerinin bulunduğu odaların hepsi tutulmuş. Kiraları ise 900 liradan başlıyor.

Odalardan birini kiralamak için ulaştığımız bina sorumlusu Murat Tekin, hiç boş odaları olmadığını belirterek, “Talep çok fazla. Odalarımızda yatak ve dolap var. Öğrenciler gelip kiralamak istiyor. Birçoğunu listeye yazdık. Odalar boşalırsa onlara kiraya vereceğiz. Sizi de listeye yazalım” dedi.

STÜDYO DAİRE 5 BİN LİRA!

İstanbul’un gözde ilçelerinden Beşiktaş’ta kiralar ikiye katlandı. İlçede en ucuz kira iki bin lira, en yüksek kira ise 24 bin liraya kadar çıkıyor. Kirası düşük dairelerde genellikle tek oda kiralanıyor. Yani dairede birden fazla kişi yaşıyor. Stüdyo dairelerde ise kiralar 5 bin lirayı buluyor. Beşiktaş’ta 13 yıldır emlakçılık yapan Ahmet Atmaca, “Bunca yıldır emlakçılık yapıyorum. Hiç bu kadar yüksek kira artışına şahit olmadım.

3 ay önce 2 bin liraya verdiğimiz daireye şimdi 5 bin lira istiyoruz. Bu rakamlara rağmen günde en az yüz kişi bizi arıyor. Beşiktaş’ta 5 bin liraya 1 artı 1 daire bulamıyor. Bu artışın birçok nedeni var. En önemlisi Beşiktaş’ta Konut stoku yok. Yani boş arsa olmadığı için yeni bina inşa edilmiyor. Semte talep de yoğun olduğunu için fiyatlar çok yükseldi. Önceki yıllarda Beşiktaş’ta öğrencilere ev kiralardık. Şimdi öğrenciler burada ev kiralayamıyor” dedi.

KİRALAR İKİ KATINA ÇIKTI

İstanbul'un Anadolu yakasında talebin yüksek olduğu Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde ise kira fiyatları ikiye katladı. Kadıköy’de emlakçılık yapan Murat Tekin, “İlçede konumdan dolayı her zaman kiralar yüksekti. Ancak şimdi 5 bin liradan aşağıya Kiralık Daire yok. Eski binalarda 1 odalı daireler bile 3 bin liraya gidiyor.

Moda gibi popüler semtlerde tek odalı evler 5 bin lira civarında” dedi. Maltepe’de emlakçılık yapan Hüseyin Düven ise “Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi yakınında Yeditepe Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda bölgeye Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşa edilmeye başlandı.

Üniversitenin bazı bölümleri buralara taşındı. Gelen öğrencilerin ilk tercihi ise Fındıklı mahallesi oldu. Geçen yıl 3 artı 1 daire 1.400 liraya kiraya veriliyordu. Şimdi 3 bin liranın altında kira yok. 1 art 1 daire kalmadı. Fiyatları da 2 bin liraya kadar çıktı” dedi.

ATIL BİNALAR ONARILSIN ÖNERİSİ

Emlakçılara göre İstanbul’daki kira artışlarının bir çok nedeni olsa da listenin başında kentsel dönüşüm nedeniyle artan kiralık daire ihtiyacı geliyor. İkinci sebep ise öğrencilerin yeniden okullarına dönmesi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kiraların düşmesi için iki öneri getirdi.

Çözüm önerisini anlatan Aşa şunları söyledi:

“İstanbul’da atıl vaziyette, kullanılmayan birçok bina var. Bu yapılar devlet veya özel sektör eliyle onarılıp kiraya verilebilir. Bunun yanında kiracı için 5 yıl sonunda kira tespit davası açma hakkı ve 10 yıl sonunda da şartsız tahliye davası açma hakkı var. Bu yıllar uzatılabilir. Adliyelerde yüzlerce kira tespit ve tahliye davası dosyası var. Bu iki önerim dikkate alınırsa İstanbul’da kira fiyatları dengelenebilir.”