Fırsatçılara karşı bir adım da şirketlerden

Tarım Bakanlığı devrede

Çin’de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronovirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından son üç günde vatandaş, gıda ve maske, eldiven gibi hijyen ürünlerine yoğun talep gösterdi. Market rafları boşaldı, eczanelerde uzun kuyruklar oluştu. Halkın dezenfektan, maske ve kolonya talebini fırsata çevirmek isteyenlere karşı, Ticaret Bakanlığı’nın aldığı denetim kararlarının yanı sıra şimdi Tarım Bakanlığı da devreye girdi.

Gıda stokları yeterli

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık bünyesinde koronavirüs salgınıyla ilgili 7/24 saat teyakkuz halinde olacak bir ‘çalışma grubu’ oluşturuldu ve 81 ilde gıda işyerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı. İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stokların yeterli düzeyde olduğu vurgulanan açıklamada, denetimlerde açıkta satılan ürünlerin hijyenine bakıldığı, gerekirse uygun olmayan ürünlerin satışına izin verilmeyeceği belirtildi.

İhbar hatlarını arayın

Vatandaşlar, gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Alo 174 Gıda Hattı ile WhatsApp İhbar Hattı’na (0 501 174 0 174) yapabilirler. Ayrıca fahiş fiyat şikayetlerinizi Ticaret Bakanlığı’nın Alo 175 ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘VİMER-189’ ihbar hattına da yapabilirsiniz.

Maliyetine satış

Ticaret, tarım ve maliye bakanlıklarının fırsatçılara karşı denetimlerini sıklaştırmalarının yanı sıra esnaf ve şirketler de önlemlerini almaya başladı. Bazı eczane ve büyük marketler eldiven, maske ve dezenfektan ürünleri ile ilgili raflara, ‘bu üründen sadece 3 adet alabilirsiniz’ gibi yazılar yazarak kota uygularken, bazı firmalar da kârından vazgeçerek maliyetine satış veya bazı hizmetleri ücretsiz verme kararı aldı.

Markette fiyat artışı yok

Metro Market, fiyat spekülasyonlarına karşı mücadele etmek için 100 bin adet maskeyi kâr etmeden alış fiyatına satacağını açıkladı. Metro Türkiye Başkanı Boris Minialai, şunları söyledi: “Tüketicilerin özellikle maske gibi kritik öneme sahip bir üründen mahrum kalmasını ve fiyat politikaları dolayısıyla mağdur olmasını istemiyoruz. Tedarikçilerden marketlerimize maskeler sağlanmış durumda. Bakliyat ve pirinç satışında bir ay boyunca fiyat artışı yapmayacağız. Stok ve tedarik sorunu yok. Her müşterimizin ihtiyacını karşılamak için antibakteriyel özellikli sıvı sabun ve ıslak mendil, kolonya, eldiven, maske ve makarna gibi hijyen ürünü, temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinde kişi başına adet sınırlaması getirdik. Her 1 tüketici için 3 maske alım sınırlaması da getirdik.”

İndirim sürüyor

Artan talebe göre önceden aldıkları önlemlerin bulunduğunu belirten Migros İcra Başkanı Özgür Tort, “Üreticilerimiz ile birlikte güçlü tedarik zincirine sahibiz. Yoğun talep gören temel gıda ürünleri ve hijyen ürünlerini en uygun fiyatlarla karşılıyoruz. Daha önceden planlanmış hiçbir kampanyamızı iptal etmeden müşterilerimizin aile bütçesine katkı sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Raflar boş bırakılmıyor

CarrefourSA’dan yapılan açıklamada da marketlerine ürünlerin müşterileri mağdur etmeyecek hızda tekrar tekrar tedarik edilerek, satışa hazır hale getirildiği belirtildi. Stoklarının yeterli olduğu vurgulanan açıklamada, “Fahiş fiyat artışına izin vermeyeceğiz” denildi. A101 ve Bim de tedarik sıkıntısı olmadığını ve ürün stoklarını aynı fiyatlarla rafları boş bırakmadan sunmaya devam ettiklerini belirttiler.

Ücretsiz internet

Okulların ara tatili öne çekildi ve online eğitim kararı alındı. Turkcell, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere MEB’in verdiği 3GB’ın üstüne 3GB daha ekleyerek tüm abonelerine 6GB internet tanımladı. eba.gov.tr ve EBA’da geçerli 6GB ücretsiz internetin uygulaması şöyle yapılıyor: BiP uygulamasındaki Keşfet bölümünde yer alan EBA kanalı takip ediliyor. ‘6GB Paketinizi Aktifleyin’ butonuna tıklanıyor. 6GB paket tanımlanıyor.

Eğitime destek verilecek

Fiber altyapıları ve teknolojileriyle Bakanlar Kurulu’nun online eğitim kararına her türlü desteği vermek için hazır olduklarını belirten Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, “‘EBA’ yazıp 5555’e SMS gönderen faturalı ya da faturasız hat kullanan Türk Telekom mobil abonelerine; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3GB internet hediye edilecek” diye konuştu.

Öğretmenlere tatilde de ek ders ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin, 16-20 Mart tatil haftasında meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacağını bildirdi. Yöneticiler ise bu tarihlerde üzerlerinde bulunan aylık ders karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleri yapmış sayılacak.

Yolcu genelgesi

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, yolcu taşımacılığı yapan firmaların uymaları gereken kurallara ilişkin genelge hazırladı. Genelgede şunlar kaydedildi: “Her seferden sonra otobüste dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapılması önem taşıyor. Hijyen kurallarına riayet edilen mola yerlerinin tercih edilmesi gerekiyor. Aksi yönde hareket eden firmalar için de işlem yapılacak.”

Enerji töreni ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla 16 Mart’ta İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan ‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’ ödül töreni, ileri bir tarihe ertelendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan törenin yeni tarihinin daha sonra bildirileceği belirtildi. Ayrıca koronavirüs nedeniyle Türkiye’de düzenlenmesi planlanan 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi.

Dokunmadan başvuru

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) 1 Aralık 2013 itibarıyla zorunlu hale getirilen ve hastaların avuç içi veya parmak izini okutarak muayene olmalarını sağlayan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi (BKDS), koronavirüs tedbirleri kapsamında 11-31 Mart 2020 döneminde kapsayacak şekilde askıya alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek” dedi.

9 ülkeye uçuş durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan dün yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya uçuşların bugün sabah 08.00’den itibaren 17 Nisan’a kadar durdurulacağını açıkladı. Bunun üzerine Türk Hava Yolları (THY), bu 9 ülkeye gitmek için bileti bulunan yolculara ücretsiz iade ve parkur/tarih değişikliği hakkı tanındığını bildirdi.

TOKİ’de kura canlı yayınlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan dün yaptığı açıklamada, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya uçuşların bugün sabah 08.00’den itibaren 17 Nisan’a kadar durdurulacağını açıkladı. Bunun üzerine Türk Hava Yolları (THY), bu 9 ülkeye gitmek için bileti bulunan yolculara ücretsiz iade ve parkur/tarih değişikliği hakkı tanındığını bildirdi.

Benzinde ikinci indirim

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak akaryakıt fiyatlarında 10 Mart’ta indirim yapılmıştı. Pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde; benzinin litre fiyatı 60, motorinin ise 56 kuruş düşmüştü. Dün benzinde ikinci indirim gerçekleşti. Bugünden geçerli olmak üzere benzin pompa fiyatında 51 kuruş indirime gidildi. Buna göre, Ankara’da ortalama 6.13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.62 liraya, İstanbul’da 6.04 liradan 5.53 liraya, İzmir’de 6.14 liradan 5.63 liraya düştü. Bu hafta içinde benzinin litre fiyatında 1 lira 11 kuruş düşüş gerçekleşmiş oldu.

KİM NASIL ÖNLEM ALIYOR?

Piyasa fiyatına

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: Gıda ürünlerinde son günlerde yaşanılan manipülatif fiyat artışlarından dolayı Tarım Kredi, üreticinin ürünlerinin piyasa değerinde tüketiciye ulaşabilmesi için daha aktif rol alacak.

Tedarik sorunu yok

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Organize perakende noktaları ve marketlerde hiçbir tedarik sıkıntımız yok. Merkez depolarımızda yeteri kadar ürün stoku mevcut ve üretimde de hiçbir sıkıntı yok. Tükenen ürünlerde de hemen merkez depolarımızdan gerekli tedarik yapılıyor.

Makarnamız yeterli

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu: Türkiye’de 24 makarna fabrikası tam kapasiteli çalışıyor. 7 gün 24 saat, 3 vardiya çalışarak tüketicilerimize makarnaları, doğru ve mevcut fiyatıyla sunmaya devam edeceğiz. Aylarca yetecek stokumuz var, zam yok, rahat olun.

Öncelik iç pazar

Pereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi: Avrupa ülkelerinden çok ciddi kolonya talebi alıyoruz. Fakat şu anda vermiyoruz, sadece iç talebi karşılıyoruz. Çünkü en önemli önceliğimiz Türkiye’deki ihtiyacı karşılamak.

24 saat üretim

Günsu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Karaman: Günlük ortalama dezenfektan üretimimiz 20 bin litre civarında. Haftasonu ve gece vardiyalarımızı ekledik. 24 saat üretim ve ürünü gönderebilecek durumdayız.

Kolonyaya etanol takviyesi

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından kolonya satışlarında talep patlaması yaşanmıştı. Hatta üreticiler kolonyada kullanılan alkolün tükendiğinden yakınmış ve fahiş fiyatlı satışlar başlamıştı. Konuyla ilgili harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde emisyonu azaltmak için benzine yüzde 3 oranında etanol katılıyordu. Bu zorunluluğu 3 ay askıya alıyoruz. Böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve üretim artacak” dedi.

20 bin metre küplük ek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) konuyla ilgili talepte bulundu. EPDK talebin petrol piyasasına etkilerini değerlendirerek 13 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere rafineri ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin benzin türlerine yüzde 3 etanol harmanlama zorunluluğunu 13 Haziran’a kadar askıya aldı. Söz konusu kararla, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılabilecek yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi oluşacak.

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