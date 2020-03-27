Fırsatçıya geçit yok: 198 firmaya 10 milyon lira ceza

Corona virüs ile mücadele kapsamında fahiş fiyat uygulayarak vatandaşı mağdur eden fırsatçılara göz açtırılmıyor. Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Maliye, 81 ilde eş zamanlı olarak fiyat artışı tespit edilen maske, dezenfektan, kolonya ve gıdalarla ilgili denetimlerini artırarak aralıksız sürdürüyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son bir ayda haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya, toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandığını söyledi.

1 ayda 34 bin başvuru

Ruhsar Pekcan, “28 Şubat-25 Mart döneminde denetlenen cerrahi maske ve 3M maske çeşitleri, dezenfektan, cerrahi eldiven, el antiseptiği, kolonya, makarna, bakliyat ve diğer gıda ürünlerinin fiyatlarına yönelik denetlenen firma sayısı 6 bin 448, ürün sayısı ise 13 bin 280. Bu süreçte Bakanlığın il müdürlüklerine Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulaması kanalıyla 31 bin 817 başvuru, Bakanlığa da CİMER aracılığıyla 2 bin 74 başvuru yapıldı” dedi.

İnternete yakın takip

Ayrıca Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün de internet sitesi üzerinden satış yapan firmalar hakkında resen inceleme başlattığına dikkat çeken Ruhsar Pekcan, “Bu ürünlerin satıldığı platformlara da içinde bulunulan süreci fırsata çevirmeye çalışan kötü niyetli satıcıların derhal platformlarından çıkarılmasını, aksi takdirde ürünleri satanların yanı sıra bu platformları işletenlerin de sorumlu olacağını ilettik” diye konuştu.

İhbar hatlarını arayın

Bakanlıklar denetim kapsamında şikayet hatları da kurdu. Buna göre; vatandaşlar, gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Alo 174’ Gıda Hattı ile WhatsApp İhbar Hattı’na (0 501 174 0 174) yapabilirler. Ayrıca fahiş fiyat şikayetleri için de Ticaret Bakanlığı’nın ‘Alo 175’ ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘0552 189 0 189’ numaralı WhatsApp hattı ve ‘VİMER-189’ ihbar hattını arayabilirler.

25 ilde stok operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla, 10 günde 25 ilde corona virüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyonda, fahiş fiyatla mal sattıkları, vatandaşın sağlığını tehlikeye soktukları ve Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefet ettikleri belirlenen 71 kişi hakkında işlem yapıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) birimlerince düzenlenen operasyonlarda 285 bin maske, 65 bin çeşitli ebatta dezenfektan, 11 ton kimyasal madde, 750 şişe kolonya, 4 bin 375 litre etil ve 340 litre metil alkol ele geçirildi.



