Fırsatlara şans verin | Haftanın astro-ilişkiler yorumları

Jüpiter ileri hareketine başlıyor!

Geçtiğimiz yaklaşık 120 günlük süre için kendimize ve çevremizde gelişen olaylara dikkatli bir bakış açısı ile dönüp baktığımızda, bize bu türde enerjileri taşıyan yansımalar ile karşılaşmış olduğumuzu fark edebiliriz. Astrolojik olarak bir gezegenin düz (ileri) hareketinin ne anlama geldiğini tam olarak kavrayabilmenin en önemli kıstaslarından bir tanesi de retro hareket ederken ne ifade ettiğini iyi anlayabilmektir.

Jüpiter gezegenin ifade ettiği birçok kavram arasında aslında bu gezegen, gerçekte; bilinçli ya da bilinçsiz olarak kişinin -anlam yaratma güdüsünü- en üst oktavından temsil etmektedir. Gezegenin ortaya çıkardığı tüm kişisel ve evrensel fonksiyonların ardında anlam yaratmak, anlam oluşturmak, anlamak, anlam ile bağlantılı güdüsel davranışları ve bu davranışların getirisi olan sonuçları görürüz.

Düz hareketinde olan Jüpiter bir kuram halini alması gerekliliğine hüküm verdiği tüm yargılarını tanrısal gücü ile ortaya koymak ister ve tanrısal yargılar içinde tanrısal hükümler verme gücünü; güven, coşku ve yücelik ile ortaya koyar.

Retro hareketinde Jüpiter için anlam çok daha derinlerde ve çok daha köklerdedir. Zihnin uçsuz bucaksız diyarından dünyayı algılamak ve bu algının anahtar olacağı tanrısal yargı ve tanrısal hükümlere ilham aramak retro Jüpiter’in en derin sadıklığını sunduğu ruhunu, aslında ruhsal zihnini oluşturur.

Jüpiter’in retro süresince, inançsal, fikirsel, düşüncesel olarak içe yönelmiş, genişlemeye yönelik aktifliğini kaybetmiş olan bakış açımız, yeniden aktif hale geliyor. Gelişmiş bir farkındalık ile baktığımızda Kova burcunda ileri hareketine başlayan Jüpiter’in etkilerini yapıcı olarak kullanabileceğimiz uzunca bir zaman bizi bekliyor. Jüpiter’in bu burçta arttıracağı analitik zekâ, detayları iyi görebilme, çalışma ve öğrenme kapasitesinde artış, geniş ve uçsuz bucaksız yaratıcılık barındıran düşünceler ve fikirler hayatlarımıza olumlu gelişme sağlayacak etkiler olarak fırsatlar getiriyor. Jüpiter retro hareketini tamamladığı bu haftayı özel hale getirerek, kendi anlam ve değer yargılarımız üzerine düşünebilir, manevi duygularımız ile yüzleşebilir, idealize etmiş olduğumuz fikir ve görüşlerimizi, adaletli olma, başkalarının da haklarını teslim etme adına sorgulayabilir, kendi ahlak ve yargı anlayışlarımızı bu yönden değerlendirebilir ve güçlendirebiliriz.

Büyümenin, genişlemenin, gelişmenin olduğu her yerde Jüpiter enerjisi vardır. Jüpiter’in taşıdığı dürtüsellik genişlemek, ilerlemek, yayılmak, enginleşmek ister. Dokunduğu her yere bu etkileri taşıyan Jüpiter bu yüzden şans ve bolluk taşıyan gezegen olarak hayatlarımıza dokunuşu ile bu türde gelişmeler yaşatır. Jüpiter’in haritalarımızdaki yerleşimi ve transit etkileri bu enerjileri en çok alacağımız hayat alanımızı gösterirler. Jüpiter’in retro hareketini sonlandırıp ileri hareketine başlaması her birimizin hayatında yer alan bolluk, zenginlik, iyimserlik, başarı ve güven duygusunu çok daha net ve çok daha görünür olmasının yaratıcısı olacaktır.

Hepimize güzel bir hafta olsun dilerim. Sevgiyle.

Dilara Efeoğlu | Astro-İlişkiler