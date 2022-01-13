Ekonomi Fırtına balık tezgahlarını etkiledi! Balıkçılar kepenk kapattı...

Fırtına balık tezgahlarını etkiledi! Balıkçılar kepenk kapattı...

Ekonomi

Fırtına balık tezgahlarını etkiledi! Balıkçılar kepenk kapattı...

Son günlerde Marmara, Ege ve Karadeniz’de etkili olan fırtına nedeniyle balık tezgahları boş kaldı.

13 Ocak 2022, Perşembe 13:24 Son Güncelleme:
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İki gündür etkili olan fırtına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Halini olumsuz etkiliyor. Fırtına sebebiyle balık az gelince, fiyatları yükseldi balıkhane boş kaldı. Bazı balıkçı esnafının balık azlığından kepenk kapattığı balıkhanede balıkçılar fırtınanın dinmesini bekliyor. Balık haline istavrit, kolyoz ve yerli hamsinin geldiğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Havalar iki gündür fırtınalı ve soğuk. Balık gelmiyor, az geliyor. Balık az gelince fiyatlar yükseliyor. Bugün balıkhanemize istavrit, kolyoz ve yerli hamsi geldi. İstavritin kilosu 25, kolyozun 30, yerli hamsinin 50, Karadeniz hamsisinin de kilosu 40 liradan satılıyor. Yarın fırtınanın dinmesi bekleniyor. Fırtına dinip balık gelmesi durumunda balık fiyatları da uygun olur" şeklinde konuştu.

İHA


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