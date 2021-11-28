Türkiye Fırtına bekleniyor! Meteoroloji'den kritik uyarı

Fırtına bekleniyor! Meteoroloji'den kritik uyarı

Türkiye

Fırtına bekleniyor! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini kaydedilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

28 Kasım 2021, Pazar 20:22 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarın Kuzey Ege’de bugün akşam saatlerinden itibaren, Güney Ege’de 29 Kasım Pazartesi gününün ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 bofor kuvvetine (50-75 km/sa) ulaşarak lodos fırtınası şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; 30 Kasım Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

AYDIN (İHA)

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