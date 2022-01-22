Türkiye Fırtına elektrik tellerini kopardı

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Türkiye

Fırtına elektrik tellerini kopardı

Kırşehir- Ankara karayolunda, kar ve fırtına nedeniyle yüksek gerilim hatları zarar görürken, kopan teller trafikte aksamalara neden oldu.

22 Ocak 2022, Cumartesi 21:00 Son Güncelleme:
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Kırşehir- Ankara karayolu Akpınar ilçesi yakınlarında kar ve fırtına yüksek gerilim hatlarına zarar verdi. Fırtına nedeniyle yüksek gerelim hatlarında eğilmeler meydana gelirken, kopan teller ise, trafikte aksamalara neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. MEDAŞ ekiplerinin akımı kesmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Ekipler elektrik kesintisinin giderilmesi için çalışma başlattı.

DHA

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