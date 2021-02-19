Futbol Fırtına esmeye devam ediyor

Fırtına esmeye devam ediyor

Futbol

Fırtına esmeye devam ediyor

Süper Lig'in 26. haftasında son 6 maçını kazanarak zirveye yaklaşan Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

19 Şubat 2021, Cuma 20:58 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un golünü 79. dakikada Yusuf Sarı attı. Böylece Trabzonspor galibiyet serisini 7’ye yükseltti ve son 17 sezonun en iyi serisini yakaladı.

Başakşehir'de Rafael 90+4'te kırmızı kart gördü

Bordo Mavililer, bu sonuçla 48 puanla 4. sırada yer aldı. Başakşehir ise 24 puanla 18. sırada kaldı.

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