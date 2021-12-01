Türkiye Fırtına nedeniyle deniz taştı! Hatay'da zor anlar

Fırtına nedeniyle deniz taştı! Hatay'da zor anlar

Türkiye

Fırtına nedeniyle deniz taştı! Hatay'da zor anlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Taşan deniz nedeniyle bazı iş yerleri ve caddeler sular altında kaldı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 23:12 Son Güncelleme:
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Dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Deniz Mahallesi’ndeki bazı iş yerleri ve caddeler deniz suyu altında kaldı.

Öte yandan sahada haber çalışması yapan İHA muhabirinin zor anları da kameraya yansıdı.

HATAY (İHA)

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