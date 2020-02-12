Fırtına şelaleyi yukarı doğru akıttı
Britanya genelinde bir süredir etkisini gösteren Ciara fırtınası İskoçya'daki şelalenin yukarı doğru akmasına sebep oldu.
12 Şubat 2020, Çarşamba 14:59 Son Güncelleme:
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Britanya genelinde etkili olan Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor. İskoçya'da yüksek hızda esen rüzgarlar, Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu.
Britanya Adası'nda etkini sürdüren Ciara fırtınasında hızı saatte 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgarlar, İskoçya'daki Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şelaleden akan suların gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.
DHA
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