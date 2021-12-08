Türkiye Fırtına vurmuştu! Şimdi de kar yağışı etkili oluyor

Fırtına vurmuştu! Şimdi de kar yağışı etkili oluyor

Türkiye

Fırtına vurmuştu! Şimdi de kar yağışı etkili oluyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 00:07 Son Güncelleme:
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Saat 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

ANTALYA (İHA)

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