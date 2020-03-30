Tadını çok seveceğiniz lezzetlerden bir tanesi olan fıstık ezmeli brownie tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için fıstık ezmeli brownie tarifi arıyor ya da fıstık ezmeli brownie nasıl yapılır merak ediyorsanız "Fıstık ezmeli brownie tarifi, fıstık ezmeli brownie nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Fıstık ezmeli brownie tarifi

Fıstık ezmeli brownie malzemeleri

4 yumurta

1 su bardağı şeker

5 yemek kaşığı tereyağ

200 gram çikolata (bitter/sütlü)

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Fıstık ezmeli brownie yapılışı

Tereyağını eritiyoruz. Erittiğimiz tereyağını ocaktan alıp, içine çikolataları ekleyip karıştırıyoruz. Böylece çikolatayı da eritiyoruz. Ayrı bir çırpma kasesinin içine yumurta ve şekeri ekleyip çırpıyoruz. Şeker tamamen eridikten sonra içine hazırladığımız tereyağlı çikolatayı karıştırıyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Çırpma işlemini bittikten sonra unu ve kakaoyu eleyerek karışıma ekliyoruz ve bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Bu aşamada 170 derecede fırını ısıtmaya başlıyoruz. Fırın kabımızın her yerini bir parça tereyağ ile yağlayıp brownie harcımızı döküyoruz. Fıstık ezmesini tatlı kaşığı yardımıyla, aralıklarla harcın üzerine bırakıyoruz. Kürdan yardımıyla harca karıştırıp 170 derecede fansız fırında pişiriyoruz. Afiyetler Olsun.

Gülenay Yüce Coşkun / gulenay.coskun@keyifliisleratolyesi.com