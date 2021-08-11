Yemek Fıstık ezmesi nasıl yapılır? MasterChef fıstık ezmesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Fıstık ezmesi nasıl yapılır? MasterChef fıstık ezmesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Fıstık ezmesi nasıl yapılır? MasterChef fıstık ezmesi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar fıstık ezmesi kullanarak yemek yapmak için kıyasıya mücadele etti. Ekran başında izleyen seyirciler ise "fıstık ezmesi nasıl yapılır?" merak ediyor. Fıstık ezmesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

11 Ağustos 2021, Çarşamba 12:55 Son Güncelleme:
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Evde doğal ve sağlıklı fıstık ezmesi yapmak tahmin edilenden çok daha basit. Peki, fıstık ezmesi nasıl yapılır? Fıstık ezmesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

FISTIK EZMESİ TARİFİ

Fıstık ezmesi malzemeler

  • 250 gram yer fıstığı
  • 2 tatlı kaşığı bal veya soğuk sıkım pekmez

Fıstık ezmesi yapılışı

Tuzsuz fıstıkları mutfak robotona alın, içine alerji durumunuza göre bal veya pekmez ekleyip iyice krema kıvamına gelene kadar robottan geçirin. 

Fıstıklar küçük parçalar halinde kenara yapışacaktır; arada bir robotu durdurup spatulayla kenarlara ve dibe yapışanları ortaya doğru sıyırıp tekrar çalıştırın.

Karışım bir süre sonra katı bir hamur kıvamına gelecektir. 

Robotunuz ısındıysa ara ara durdurup soğumasını bekleyin.

Sonunda kıvamı krema gibi olacaktır. (Robotu daha da çalıştırmaya devam ederseniz iyice sıvılaşıp akıcı bir kıvama gelir).

Bu nedenle sürülebilir kıvama geldiğinde temiz bir cam kavanoza doldurup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Buzdolabında biraz donup katılaşabilir. Çıkardığınızda oda ısısında tekrar yumuşayıp sürülebilir kıvama gelecektir.

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