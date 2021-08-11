Evde doğal ve sağlıklı fıstık ezmesi yapmak tahmin edilenden çok daha basit. Peki, fıstık ezmesi nasıl yapılır? Fıstık ezmesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

FISTIK EZMESİ TARİFİ

Fıstık ezmesi malzemeler

250 gram yer fıstığı

2 tatlı kaşığı bal veya soğuk sıkım pekmez

Fıstık ezmesi yapılışı

Tuzsuz fıstıkları mutfak robotona alın, içine alerji durumunuza göre bal veya pekmez ekleyip iyice krema kıvamına gelene kadar robottan geçirin.

Fıstıklar küçük parçalar halinde kenara yapışacaktır; arada bir robotu durdurup spatulayla kenarlara ve dibe yapışanları ortaya doğru sıyırıp tekrar çalıştırın.

Karışım bir süre sonra katı bir hamur kıvamına gelecektir.

Robotunuz ısındıysa ara ara durdurup soğumasını bekleyin.

Sonunda kıvamı krema gibi olacaktır. (Robotu daha da çalıştırmaya devam ederseniz iyice sıvılaşıp akıcı bir kıvama gelir).

Bu nedenle sürülebilir kıvama geldiğinde temiz bir cam kavanoza doldurup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Buzdolabında biraz donup katılaşabilir. Çıkardığınızda oda ısısında tekrar yumuşayıp sürülebilir kıvama gelecektir.



