Fıstık ezmesi tüketmek için 9 neden

Meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur

Fıstıklardaki doğal protein ve yağlar, kanser gibi meme hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bu, Meme Kanseri Araştırma Vakfı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma ile desteklenmiştir. Günlük olarak fıstık ezmesi yemenin vücudunuz ve özellikle göğüsleriniz üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Yani, eğer alerjiniz yoksa, öğünlerinize fıstık ezmesini muhakkak ekleyin.

Kilo alımını engeller

Fıstık ezmesinin, çok yağlı olduğu düşünüldüğü için birçok diyet planından haksız yere çıkarıldığı ortaya çıktı. Ancak bunun aksine, fıstık ezmesi protein, lif ve beslenme için harika bir kaynaktır. Kan şekeri seviyelerini değiştirmez ve vücudunuza sağlıklı elementler sağlar. Haftada iki kez iki yemek kaşığı tüketmek, kilo alımında azalmaya neden olabilir.

Stresi önler

Stres hormonu, kortizol seviyelerini normalleştirmeye yardımcı olabilecek beta-sitosterol adı verilen bir bitki sterol içerir. Sağlıklı yağların, antioksidanların, demir, magnezyum, kalsiyum ve C vitamininin eksikliğini telafi etmenize yardımcı olur, bu da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Ayrıca, yanında en sevdiğiniz atıştırmalıkla birlikte, ruh haliniz üzerinde daha iyi bir etkiye sahip olacaktır.





Beyin aktivitesini hızlandırır ve hafızayı destekler

Yer fıstığının içindeki E vitamini, çinko, magnezyum ve niasin beyin aktivitesini destekler. E vitamini, özellikle yaşlı insanlar için belleği artırabilir. Alzheimer hastalığının ılımlı hale gelmesine yardımcı olduğu bile bulunmuştur. Yani, bir kavanoz fıstık ezmesi sevgili anneanne, babaanne ve dedeleriniz için iyi bir atıştırmalık olabilir!





Kasları güçlendirir

Fıstık ezmesi, harika bir egzersiz öncesi ve sonrası besinidir. İçindeki yağ ve karbonhidratları ile sizi tüm egzersiz seansı boyunca yeterli enerjiyle dolduracaktır. Ayrıca kas sağlığının iyileşmesinde anahtar rol oynayan potasyum açısından da zengindir. Dahası, ağrıyan kaslara ve kramplara sahip olmanızı engelleyebilir, böylece egzersiziniz adeta bir zevke dönüşecektir!





Tansiyonu dengede tutar

Potasyumun bir diğer harika özelliği ise, basıncı düşürebilir. Bu etki, fıstıkların zengin olduğu bir başka element olan magnezyum ile desteklenir. Ancak bunun için, fıstık ezmesinin tuzsuzunu tercih etmeniz gerekir.





Diyabet riskini azaltır

Fıstık ezmesinin bir başka şaşırtıcı özelliği ise, diyabet riskini azaltmasıdır. Evet, yer fıstığı çok fazla yağ içerir, ancak bunlar doymamış yağlardır ve sizin için sağlıklıdırlar. Glikoz ve insülin dengesini iyileştirebilirler. Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalarda, konuyla ilgili şaşırtıcı sonuçlar elde edildi. Çalışmalara göre, düzenli olarak fıstık ezmesi tüketen kadınların, hiç yemeyenlere kıyasla %21 azalmış diyabet riskine sahip olduğu ortaya çıktı.





Daha iyi bir uyku çekmenizi sağlar

Fıstıklardaki triptofan adı verilen aminoasit, uyku hormonu, melatonin ve mutluluk hormonu vücuttaki serotonini artırır. Dolayısıyla sizi sakinleştirir, vücudunuzun süreçlerini yavaşlatır ve iyi bir gece uykusunu teşvik eder. Sadece birkaç yemek kaşığı kadar tüketmeniz, iyi bir uyku için yardımcı olacaktır.





Hamile anneler için faydalıdır

Hamilelik sırasında fıstık ezmesi yemek, aynı zamanda fetüs üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Fetüsün toleransını artırabilir ve uterodaki fındık alerjilerinden korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca, yer fıstığının tüm yararlı unsurları annelerin sağlığına ekstra fayda sağlayacaktır.





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