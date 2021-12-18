Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğumundan sonra çocuk felci geçiren ve engeli bulunan evli ve bir çocuk babası Süleyman Gezer, kahvehanelerde fıstık satarak geçimini sağlıyordu. 2008 yılında İstanbul-İzmir karayolundaki büfeyi satın alan ‘Fıstıkçı Sülo’ lakaplı Süleyman Gezer, Milli Piyango yetkili bayisi oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyenin isabet ettiği 9884757 numaralı çeyrek biletin Manisa’nın Akhisar ilçesi, 21’inci sokaktaki Süleyman Gezer’e ait bayiden satıldığı belirlendi. Gezer, geçen yılbaşında 25 milyon TL’lik isabet ettiği çeyrek bileti satmanın gururunu yaşadığını belirtip, “Bayime olan ilgi ve alaka arttı. O tarihten beri müşteri sayım da yükseliyor. Bayim İstanbul-İzmir yolu üzerinde olduğu için yoldan geçen vatandaşlar özellikle burada mola vererek şans oyunları oynuyor. Beni herkes bu zamana kadar Akhisar’da ‘Fıstıkçı Sülo’ olarak tanırdı. Böyle anılmanın yanı sıra artık müşterilerime şans getirmemle de tanındım” dedi.

AKHİSAR'IN DA TANITIMI OLDU

Yılbaşında sattığı Milli Piyango’da 25 milyon TL ikramiye çıktığını öğrendiğinde çok gururlandığını ifade eden Gezer, “Büyük ikramiye sattığım çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiye 100 milyondu ve 25 milyonu büfemde sattığım bilete çıktı. Haberi Milli Piyango’nun ilgili müdürü aradığı zaman aldım ve büyük ikramiyenin benim sattığım bilete denk gelmesi nedeniyle çok sevindim, büyük bir mutluluk ve gurur duydum. Hatta evimde mutluluk çığlıkları attım.

BEN DE MUTLU OLUYORUM

Türkiye genelinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan bayi bir tek ben oldum. Çeşitli gazete ve TV’lere mutluluğumu aktardım. Aynı zamanda Akhisar’ın da ilçe olarak iyi bir tanıtımı oldu. Müşterilerimden Milli Piyango da 5 rakam ve Sayısal Loto’da 4 rakam tutturan da çok oldu. Kazandıkları ikramiyeyi ödediğimde ne kadar mutlu olduklarını görünce ben de onlar kadar mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı.

BİLET ALMAYANLAR PİŞMAN OLDU

Yılbaşı çekilişi için iki hafta olmasına rağmen şimdiden bilet için yoğun talep almaya başladığını ve gün geçtikçe ilginin arttığının altını çizen Gezer, “İkramiyenin benim sattığım bilete çıkmasından sonra Milli Piyango satışlarım arttı. Satışlarımı neredeyse ikiye katladım. Bu yıl ben de mutlaka kendim için çekeceğim. Belli olmaz belki yine talih kuşu ellerime kadar gelmiş olabilir” dedi. Yılbaşında bilet almayanların ikramiye çıktıktan sonra bilet almadığı için pişman olduğunu söyleyen Gezer, “Yılbaşında bilet almayan müşterilerim, ikramiyenin benim bayimden çıktığını öğrenmesiyle soluğu burada aldı. Bilet almadıkları için adeta bana isyan ettiler. ‘Ah Süleyman bu sene senden bilet almaya niyetliydim ama alamadım’ diye yakınan çok müşterim oldu. ‘Bu sene nasip değilmiş’ diyerek, müşterileri teselli ediyorum” açıklamasında bulundu.

YENİ OYUNLAR SATIŞLARI ARTIRDI

Yeni oyunlarla birlikte cirosunun da arttığını vurgulayan Gezer, talih oyunu oynamak isteyenlere dikkat etmeleri gereken konular hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Gezer, “Yeni oyunlarla birlikte satışlarımız oldukça iyi duruma geldi. Kazı kazan, Süper Loto, Şans Topu, On Numara ve Milli Piyango’da satışlarımı yaklaşık ikiye katladım. Kazanan müşterilerime ayda 100 bin liraya yakın ödeme yapıyorum. Para kazanmak isteyen esnafın bayilik almasını da öneriyorum. Bu şekilde kazançlarının artacağına inanıyorum. Öte yandan şans oyunu oynamak isteyen vatandaşlarımız, yetkili olmayan kişilerden bilet almamalı. Onlara bayilerden bilet almalarını tavsiye ediyorum. Kimsenin bir mağduriyet yaşamaması için herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.