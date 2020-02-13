Fıstıklı kuş üzümlü pilav tarifi: Fıstıklı kuş üzümlü pilav nasıl yapılır?
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13 Şubat 2020, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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Fıstıklı kuş üzümlü pilav tarifi
Fıstıklı kuş üzümlü pilav malzemeleri
- 1 adet kuru soğan
- 1 kahve fincanı kuş üzümü
- 1 kahve fincanı dolmalık fıstık
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı pirinç
- 3 su bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı karabiber
- tuz
Fıstıklı kuş üzümlü pilav yapılışı
Pirinçler yarım saat öncesinde tuzlu ılık suya koyulur ve bekletilir. Kuru soğan ince ince kıyılır ve sıvı yağda 2 dakika kavrulur. Dolmalık fıstıklar eklenerek soğanla birlikte 2 dakika daha kavrulur. Yıkanıp suyu süzülen pirinçler de ilave edilerek 2 dakika daha kavrulur. Kuş üzümleri ilave edilir. Tereyağı ilave edilir. Tuzu ayarlanır. 3 su bardağı sıcak su eklenerek tencerenin kapağı kapatılır. Önce yüksek ateşte üzeri göz göz olmaya başlayınca en düşük ateşte kapağı kapalı olarak pişirilir. Kısık ateşe alacağınız zaman üzerine karabiber ve tarçın serpilir. Suyunu tamamen çektiğinde ocaktan alınarak üzerine bir peçete örtülür ve en az 15 dakika kadar dinlenmeye bırakılır.