Yemek Fıstıklı şekerpare nasıl yapılır? Fıstıklı şekerpare tarifi, yapılışı, malzemeler
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Fıstıklı şekerpare nasıl yapılır? Fıstıklı şekerpare tarifi, yapılışı, malzemeler

Yemek

Fıstıklı şekerpare nasıl yapılır? Fıstıklı şekerpare tarifi, yapılışı, malzemeler

Bir yiyenin bir daha vazgeçemediği fıstıklı şekerpare tarifi, evde yapabileceğiniz ve tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet. Peki, fıstıklı şekerpare nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız fıstıklı şekerpare tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

09 Ocak 2022, Pazar 15:26 Son Güncelleme:
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Çay ve kahve keyfinize lezzet katacak fıstıklı şekerpare tarifi, görüntüsüyle aylı lezzetiyle ayrı tat veren bir tarif. Peki, fıstıklı şekerpare nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız fıstıklı şekerpare tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

FISTIKLI ŞEKERPARE TARİFİ

Fıstıklı şekerpare malzemeler

Şekerpare için

  • 1 adet yumurta
  • 125 tereyağı veya margarin
  • Yarım su bardağı irmik
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 2 çay bardağı toz fıstık 
  • 1,5 su bardağı un (kontrollü dökün)
  • 1 kabartma tozu
  • 1 vanilin

Şerbeti için

  • 2 su bardağı şeker
  • 2,5 su bardağı su
  • 5-6 damla limon

FISTIKLI ŞEKERPARE YAPILIŞI

  • Öncelikle tencereye su, şekeri koyup kaynatın, kaynadıktan sonra limon sıkın. Şerbeti hazırlayıp kenara koyun.
  • Daha sonra un hariç tüm malzemeleri kaba alın. Eğer margarin oda sıcaklığında olursa tatlınız daha güzel olacaktır.
  • Unu en son koyup toparlayın.
  • Cevizden biraz büyük yuvarlak yapıp yağlı kayıt koyulan tepsiye dizin. Ortalama 20 -22 adet çıkıyor.
  • 180 derece önceden ısıtılan fırına koyup ortalama 15 – 20 dakika pişiyor pişirin.
  • Çıkardıktan 1 dakika sonra şerbetini dökün ve şerbetini çekince servis edebilirsiniz.
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