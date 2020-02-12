Giyilebilir teknolojilerde dünyanın önde gelen markalarından Fitbit‘in Türkiye’deki distribütörü Bilkom oldu. Giyilebilir teknoloji ürünlerini dünya genelinde 100’den fazla ülkede ve 39 bin perakende mağazasında tüketiciyle buluşturan Fitbit’in ürünleri Türkiye’de Bilkom güvencesi ile satılacak. Bilkom güvencesiyle kullanıcılarla buluşacak Fitbit ürünleri arasında; Fitbit Versa 2, Fitbit Versa Lite, Fitbit Charge 3 ve Fitbit Inspire HR gibi sağlıklı yaşamı destekleyen Fitbit ürünleri bulunuyor.

Bilkom’un ürün portföyünde Fitbit’in haricinde Apple, Huawei, Asus, Alcatel, DJI, Naztech, Hypergear, Celly, TCL ve Fitbit gibi önemli markalar olduğunu da belirtelim.

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, son yıllarda giyilebilir teknoloji ürünlerinin giderek daha fazla öne çıktığını belirterek, “Biz de Bilkom olarak, tüketicilerin teknoloji yoluyla yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede giyilebilir teknolojideki liderliğimizi Fitbit’in sağlık ve fitness odaklılığı ile bir adım ileri taşıyor, sağlık ve aktif yaşam tutkunları için Fitbit’i portföyümüze katmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Fitbit’in en yeni ürünlerinden olan Fitbit Versa 2 modeli 1 Mart tarihinden itibaren 1.499 TL fiyat etiketi ve Bilkom güvencesi ile satışa sunulacak.