Fitch Ratings, Türk Telekom'un notunu yükseltti
Fitch Ratings, yıllık değerlendirmesi sonrasında Türk Telekom’un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti.
23 Kasım 2020, Pazartesi 12:29 Son Güncelleme:
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yıllık değerlendirmesi sonrasında Türk Telekom’un kredi notunda ve görünümünde pozitif yönlü değişikliğe gitti. Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu “AA+ (tur)” dan “AAA (tur)” a yükseltti. Kuruluş ayrıca Türk Telekom’un yerel para birimi notunu (IDR) teyit ederek Görünümü ‘Negatif’ten ‘Durağan’a revize etti. Türk Telekom’un yabancı para notu (IDR) ise "BB-" ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu "BB-" olarak teyit edildi.
Yüzde 19 büyüme ile 20,6 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un halka arzdan bu yana en yüksek ilk 9 aylık net kârı da 2 milyar TL’yi aşmıştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ilk 9 ayda 9,7 milyar TL’ye ulaşan Türk Telekom’un FAVÖK marjı ise yüzde 47 olarak açıklanmıştı.