Fıtır sadakası incitmeden verilmeli
Fıtır sadakası mutlaka Ramazan Bayramı’ndan önce verilmelidir. Fıtır sadakası verilirken kalben niyet edilmelidir. Kalben niyet edildikten sonra ihtiyaç sahibine ben bunu fıtır sadakası olarak sana veriyorum demeye gerek yoktur. Müslüman kimseyi incitmez. Sadakasını verirken bile. Bütün yardımlarımızda olduğu gibi zekatlarımızı ve fıtır sadakalarımızı fakirlere aktarırken bir şeyi unutmayın.
20 Mayıs 2020, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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Karşılığı Allah'tan
Her ne yardımda bulunursak bulunalım, yapmış olduğumuz yardımların karşılığını sadece Yüce Rabbimizden beklemeliyiz. Minnet duygusuyla hareket etmek, yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı fakirleri aşağı görmek, yapılan yardımları başa kakarcasına dağıtmak ve gösteriş yapmak yapılan yardımları boşa çıkaracaktır. Biz Rabbimizin malını fakirlere ulaştırmaktayız. Vesile olduğumuzu unutmayalım. Bizler birer vasıta değiliz.
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