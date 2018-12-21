Fitness eğitmeni apartman görevlisini diyafonla ölüme çağırmış!

Beşiktaş'ta gürültü yaptığı gerekçesiyle apartman sakinlerinin talebi üzerine uyardığı kiracı tarafından öldürülen kapı görevlisi Nefise Dolapçı (48) memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Fitness eğitmeni olan katil zanlısı İbrahim Yener'in, kendisini uyardıktan sonra evine dönen kadını zil diyafonuyla çağırdığı, başına şişe ile vurduktan sonra boğazından bıçakladığı belirlendi.

ÖNCE BAŞINA ŞİŞEYLE VURDU

İddiaya göre olay şöyle gelişti: İbrahim Yener, Etiler'de fitness salonunda eğitmen olarak çalışıyordu. İki ay önce Nispetiye Mahallesi'nde bir apartman giriş katındaki daireye yerleşti. Buraya taşınmasıyla birlikte apartman sakinleri, Yener'in dairesinden gelen gürültüden rahatsız olmaya başladı. Şikâyetlerini de zaman zaman apartman görevlisi Nefise Dolapçı kanalıyla Yener'e ilettiler.

Önceki gün yine bir apartman sakini gürültü üzerine kadını arayıp Yener'i uyarmasını istedi. Dolapçı da Yener'in dairesine giderek kendisine uyarıda bulundu. İkili arasında sözlü tartışma başladı. Dolapçı daha sonra daire kapısından ayrılıp evine döndü.

İbrahim Yener, saat 11.45 sıralarında zil diyafonuyla Dolapçı'yı dairesine çağırdı. Kapıyı açan Yener, doğrudan Dolapçı'nın başına şişeyle vurdu. Dolapçı yere yığılırken, Yener içeri giderek bıçak aldı ve Dolapçı'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından da kayıplara karıştı. Yener'in şikâyetten önce sevgilisi B.S. ile kavga ettiği, gürültünün de bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Yener'in olay sonrası B.S.'ye Dolapçı'yı öldürdüğünü söylediği, kaçmak için para ve aracını istediği iddia edildi.

ELLERİ KANLI GELDİ

B.S., ifadesinde,"Elleri kanlı bir şekilde evime geldi, kapıcıyı öldürdüğünü söyledi. Para ve aracımı istedi. Bir miktar para ve aracımı aldı. Nereye gittiğini bilmiyorum" dedi. İbrahim Yener'in sevgilisinden aldığı lüks otomobil, Silivri'de terk edilmiş olarak bulundu. Araç incelemeye alınırken, Yener dün akşam saatlerinde polise giderek teslim oldu. İbrahim Yener'in kız kardeşinin de B.S. ile birlikte adliyeye sevk edildiği, her ikisi hakkında da adli olayı bildirmemekten işlem yapılacağı bildirildi. Dolapçı'nın cenazesi memleketi Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Dolapçı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek de katıldı.

KATİL TESLİM OLDU

Profesyonel basketbol oynayan Sırp asıllı İbrahim Yener'in, basketbolu bıraktıktan sonra salonlarda spor eğitmenliği yapmaya başladığı belirtildi. Yener'in yaralama ve resmi belgede sahtecilikten poliste kaydı olduğu ifade edildi. Cinayetin ardından kaçan İbrahim Yener, dün polise giderek teslim oldu. (Günaydın)