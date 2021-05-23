Fiyat artışı dur durak bilmiyor! Zam oranı yüzde 32…

Merkez Bankası’nın önceki gün açıkladığı Mart 2021 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri bu artışı ortaya koydu. Konut fiyatları Türkiye genelinde martta aylık yüzde 2.4, yıllık yüzde 32 arttı. Artışta ilk sırada aylık yüzde 4.29, yıllık yüzde 45.77 ile Muğla-Aydın[1]Denizli bölgesi yer aldı. Onu aylık yüzde 2.05, yıllık yüzde 41.9 ile Antalya-Burdur-Isparta bölgesi takip etti. Fiyatların yükselmesinde Muğla ve Antalya’ya olan talep etkili.

Yazlık bölgelerdeki fiyat artışı hem Türkiye ortalamasına hem de 3 büyükşehire fark attı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de endeks değerleri sırasıyla aylık yüzde 2.1, yüzde 2.2 ve yüzde 2.4 yükselirken, yıllık bazda yüzde 28.9, yüzde 30.3 ve yüzde 33.9 artış gösterdi.

Özellikle markalı konut piyasasının merkezi olan 3 büyükşehirde fiyatlar artmaya devam etse de Türkiye ortalamasının altında kaldılar ve son bir yılda zirveyi yazlık bölgelere kaptırdılar.

1 YILLIK TREND

Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü 2020 Mart ayından itibaren yazlık bölgelerin yükselişi başladı. 2020 Mart’tan itibaren nisan ve mayıs ayları hariç Ocak 2021’e kadar Antalya bölgesi artışın lideri olurken, 2021’in Şubat ve Mart’ında Muğla bölgesi zirveye yerleşti. Yazlık bölgelerde yalnızca satılık fiyatları artmadı, kiralarda da büyük yükseliş görülüyor. Özellikle dönemsel kiralamalar dudak uçuklatıyor.