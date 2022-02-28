Ekonomi Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Ekonomi

Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı’nın indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte yaptığı değişiklik, 18 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

28 Şubat 2022, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Buna göre; indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak. Mevcutta gıda fiyatlarındaki indirim hesaplamasında indirimli fiyattan bir önceki fiyat baz alınıyordu. Yönetmelikte yapılan değişiklikle yeni uygulama 1 Mart’tan (yarın) itibaren başlayacak.

KAPSAMINDA NELER VAR?

Vatandaşları sahte indirimlerden korumak için atılan bu önemli adımın kapsamında şunlar da var:

  • İndirimli ürünlerin etiketinde indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek.
  • Etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak.
  • Ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.
  • Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak.
  • Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
  • Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.
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