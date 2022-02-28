Fiyat etiketlerinde yeni dönem
Ticaret Bakanlığı’nın indirimli satışlarla ilgili yönetmelikte yaptığı değişiklik, 18 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
28 Şubat 2022, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Buna göre; indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak. Mevcutta gıda fiyatlarındaki indirim hesaplamasında indirimli fiyattan bir önceki fiyat baz alınıyordu. Yönetmelikte yapılan değişiklikle yeni uygulama 1 Mart’tan (yarın) itibaren başlayacak.
KAPSAMINDA NELER VAR?
Vatandaşları sahte indirimlerden korumak için atılan bu önemli adımın kapsamında şunlar da var:
- İndirimli ürünlerin etiketinde indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek.
- Etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak.
- Ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa, bu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.
- Perakende satılan ürünlerin etiketi; malın veya ambalajının üzerine ya da bulunduğu rafa görünür şekilde konulacak.
- Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
- Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.
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