Fiyat etiketlerinde yeni dönem

Buna göre; indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak. Mevcutta gıda fiyatlarındaki indirim hesaplamasında indirimli fiyattan bir önceki fiyat baz alınıyordu. Yönetmelikte yapılan değişiklikle yeni uygulama 1 Mart’tan (yarın) itibaren başlayacak.

KAPSAMINDA NELER VAR?

Vatandaşları sahte indirimlerden korumak için atılan bu önemli adımın kapsamında şunlar da var: