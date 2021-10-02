Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, eylül ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farkın 3.5 kata yaklaştığını söyledi. En fazla fiyat farkının yüzde 253 ile kuru soğanda görüldüğünü belirten Bayraktar, “Fiyat farkı maydanozda yüzde 242, elmada yüzde 235, limonda yüzde 229, yeşil fasulyede yüzde 205 oldu. Kuru soğan 3.5 kat, maydanoz ve elma 3.4 kat, limon 3.3 kat, ve yeşil fasulye 3.1 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır” dedi.

Gübre fiyatlarındaki yükseliğe dikkat çeken Bayraktar, “Üretici önünü göremiyor, başta gübre olmak üzere adeta füze gibi yükselen girdi fiyatlarını endişeyle izliyor. Acil tedbir alınmalı” diye konuştu.

ÇİFTÇİYE 773.2 MİLYON LİRA ÖDEME

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pandemi ve kuraklığın olumsuz etkilerini azaltabilmek için bu ay 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin lirayla rekor destek ödemesi olacağını söyledi. Buna göre dün itibarıyla hesaplara geçen destek ödemeleri şöyle:

- Çiğ süt desteği (ocak-şubat-mart) 261 bin 584 çiftçiye toplam 706 milyon 136 bin 472 lira.

- Hayvan hastalıkları tazminatından 1462 çiftçiye toplam 31 milyon 552 bin 734 lira.

- Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 1378 çiftçiye toplam 27 milyon 81 bin 833 lira.

- Hububat ve baklagil desteği 1243 çiftçi için toplam 6 milyon 556 bin 177 lira.

- Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu için 281 çiftçiye 1 milyon 163 bin 809 lira.

- Yem bitkileri desteği 471 çiftçiye, 778 bin 308 lira.