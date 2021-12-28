Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından "Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" ifadelerini kullandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ilki gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk."



