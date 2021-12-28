Ekonomi Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı

Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı

Ekonomi

Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ilki gerçekleştirildi. Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk' dedi.

28 Aralık 2021, Salı 15:22 Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından "Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" ifadelerini kullandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ilki gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk."
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