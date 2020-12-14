Ekonomi Fiyatı 15 liraya düşen hamsi için yarışa girdiler

Fiyatı 15 liraya düşen hamsi için yarışa girdiler

Ekonomi

Fiyatı 15 liraya düşen hamsi için yarışa girdiler

Bolu'da, fiyatı 15 liraya kadar düşen hamsiye oluşan yoğun talep balıkçıları sevindirdi. Vatandaşlar ise hamsinin fiyatını görünce balık alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

14 Aralık 2020, Pazartesi 16:49 Son Güncelleme:
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Bolu'da, İhsaniye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında hamsi fiyatının 15 liraya kadar düşmesi vatandaşların yoğun talebine neden oldu. Balık tezgahlarına hücum eden vatandaşlar tezgahlardaki hamsileri bitmeden alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.

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Uzun kuyruklar oluştu

Zaman zaman sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı balık tezgahlarında uzun kuyruklar oluştu. Balıkçılar ise, boşalan hamsi tezgahını yeniden doldurmak için yoğun çaba gösterdi.

"1 haftadır bolluk yaşanıyor"

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Engin Yıldız, "Aşağı yukarı 1 haftadır bolluk yaşanıyor. Fiyatlar düştü. 2 boy balık var. 15 lira ve 20 lira. Büyüklüğüne göre fiyat farkı var. İnşallah bolluk devam eder. Bol bol satmak nasip olur" ifadelerinde bulundu.

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