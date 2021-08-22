Fiyatı 6 katına çıktı! İstanbul’da dikkat çeken gelişme…

Yıllar sonra yeniden İstanbul’u takvimine ekleyen Formula 1, 1-3 Ekim arasında Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek. Portföyünde ağırlıklı olarak şehir otelleri bulunan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, Formula 1 öncesinde Tuzla’daki otellerin yoğun talep aldığını belirterek, oda fiyatlarının 6 kat arttığını söyledi. Karaağaoğlu, 280-300 TL’ye satılan odaların Formula 1 dönemi için yaklaşık 1.800 TL’ye çıktığını belirtti.

BİZİ ALIN’ TEKLİFİ

Türkiye ve Rusya’da toplam 21 oteli bulunan Akfen GYO’ya pandemi döneminde hem Türkiye’deki hem de Rusya’daki çok sayıda yatırımcıdan ‘bizi satın alın’ teklifleri geldiğini anlatan Karaağaoğlu, “Bu dönemde yaşanan durgunluk nedeniyle zora düşen, kredi borcundan dolayı bankalara geçen çok sayıda otelden teklif geliyor. Rusya’da da dış yatırımcıya talep Sertaç olduğundan teklifler alıyoruz” diye konuştu.

YENİ YATIRIM HEDEFİ

10 yılda yaklaşık 300 milyon Euro yatırım yaptıklarını söyleyen Karaağaoğlu, şöyle konuştu: “Elde ettiğimiz olumlu finansal tablolarımızla gelecek dönemde temettü dağıtımı ve yeni yatırımlara odaklanacağız. Yeni yatırımlara başlayabilecek naktimiz var. Tuzla ve Ankara’da büyük boş arazilerimiz var. Bu arsalar için en iyi kullanım alternatiflerini araştırıyoruz. Farklı yatırım fırsatlarına da açığız.”

YÜZDE 182 ARTIŞ

Portföylerinin şehir otellerinden oluşması sebebiyle geçen yıl gelirlerinin yüzde 54 düştüğünü anlatan Karaağaoğlu, şunları söyledi: “Bu senenin başından itibaren çok hızlı ve yeni adımlar atarak gelirlerimizde artışın yolunu açtık. 52.5 milyon Euro’luk yatırımla portföyümüze Bodrum Loft Tatil Köyü ile Isparta ve Kütahya öğrenci yurtlarını ekledik. Gelirimiz bu yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 182 artarak 63.9 milyon TL’ye çıktı. Bu dönemde Accor Grubu’yla olan kira sözleşmesini revize ederek iyileştirdik. 178 milyon Euro’luk borcumuzu yapılandırdık. Bu adımları sermaye artırımlarıyla destekledik.”