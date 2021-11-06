Türkiye Fiyatı duyan koştu! Vatandaşlar kuyruk oluşturdu

Fiyatı duyan koştu! Vatandaşlar kuyruk oluşturdu

Türkiye

Fiyatı duyan koştu! Vatandaşlar kuyruk oluşturdu

Eskişehir’de kilogramı 10 liraya düşen hamsi almak isteyen vatandaşlar, balıkçılarda yoğunluğa neden oldu.

06 Kasım 2021, Cumartesi 19:29 Son Güncelleme:
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Kentteki balıkçı tezgahlarında kilogramı önceki gün 35, dün ise 25 liradan satılan hamsinin fiyatı 10 liraya düştü. Ucuza balık almak isteyenler, Arifiye Mahallesi Belediye Sokak’taki balıkçı tezgahları önünde kuyruk oluşturdu. Balıkçı Muharrem Şahin, gazetecilere, fiyatı düşürdükleri için yoğunluk yaşandığını söyledi.

Öğle saatlerinden bu yana satışların arttığını dile getiren Şahin, "Biz en azından 3 gün daha hamsinin kilosunu 10 liradan satmaya çalışacağız. Kovid-19 döneminde insanlarımız yüksek besin değeri olan balığı yiyebilsinler diye 10 liradan satıyoruz.

Herkes memnun, çok sıra var. En önemlisi alan da memnun satan da." dedi. Balık alabilmek için kuyrukta bekleyenlerden Hamdi Uslu da fiyattan memnun olduklarını kaydetti.

AA

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