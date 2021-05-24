Fiyatlar 2 bin 500 liradan başlıyor! Meraklısı artıyor...

Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yaz için tatil planları da yapılmaya başlandı. Tüm düzenimizi ve alışkanlıklarımızı değiştiren pandemi tatil planlarımızı da etkiledi. Herkes “İzole bir tatil nasıl yapılır?” onun araştırmasını yapıyor. Bu sorunun cevabı olarak ise karşımıza karavanlar çıkıyor. İşte pandemi ile birlikte popüler olan karavanlar, yok satıyor. Sadece satın alma da değil kiralamalar da oldukça talep görüyor. Fakat karavanla seyahatin bilinmesi gereken pek çok ayrıntısı var. Bunlardan biri de karavan kaskoları. Son yıllarda artan bu trend sigorta sektörünü de harekete geçirdi. Sigorta şirketleri karavan kullanıcıları için geniş güvenceler sağlayan özel kasko ürünleri çıkardı. Turizmciler ve karavan üreticileri, karavan turizmine bu sezon talebin daha da artacağını öngörüyor.

Yaklaşık 5 yıldır karavan üretimi yaptıklarını söyleyen Ortiz Karavan’ın sahibi Murat Yılmaz, “Gerçek anlamda talep patlaması salgınla oldu. Biz geçen yıl karavan yetiştiremedik müşterilerimize. Bu sene de ilgi aynen devam ediyor. Pandemi döneminde satışlar yüzde 300 arttı. Üretici sayısının da artmasına rağmen taleplere yetişemiyoruz” dedi.

İHTİYAÇTAN YOLA ÇIKTIK

Karavan tutkunları için ikinci evleri olarak gördükleri karavanları çok değerli. Kazalarda oluşan ciddi maddi zararlara karşı karavanlarını güvence altına almaları büyük önem taşıyor. Giderek artan ihtiyacı görerek harekete geçtiklerini belirten Gross Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İsmet Küçüksarı, “1.5 yıl önce karavan kaskosunu devreye soktuk. Sektörde bir ilke imza attık. Böyle bir ürün yoktu o zamana kadar. Bu girişimimiz sektör tarafından takip edildi. Yeni ürünler devreye girdi. Karavanları özel amaçlı taşıt kapsamında değerlendirerek kasko teminatları ile güvence altına alıyoruz” dedi.

KARAVAN KASKOSU FİYATLARI NEDİR?

Sabit bir tarife yok. Karavanların kasko değer listesinde bir karşılığı olmadığı için piyasa rayiç değeri üzerinden çalışma yapılarak, marka ve modeline göre geçmişteki kaza kayıtları da incelenerek fiyat çalışması yapılıyor. Ancak şöyle bir örnek vermek gerekirse motokaravan olarak bir camper van karavanınız varsa piyasa rayiç değeri 100 bin TL olan bir araç için ilk yıl için ödenecek kasko primi ortalama 2500-3000 bin TL arasında olacaktır.

HER KARAVANA KASKO YAPTIRILIR MI?

Karavanlar, motokaravan ve çekme karavan olarak ikiye ayrılıyor. Motokaravanlar da kendi arasında panelvan minibüsler ve Alkovan karavanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bu iki modelde kasko yaptırılabiliyor. Burada tek kriter araç yaş sınırının 15’ten küçük olması. Çekme karavanlarda ile durum biraz daha farklı. Çekme karavanlar O1 ve 02 belgeli olarak ikiye ayrılıyor. O1 belgeli çekme karavanlar 750 kg altında olan karavanlardır. O2 belgeli olanlar ise 750 kg üstünde olan trafik tescili yapılıp ruhsat ve plakaya sahip olan karavanlardır. O1 belgeli olanlara sadece dar kapsamlı kasko yaptırabiliyor. O2 belgeli olanlara ise geniş kapsamlı kasko yaptırılabiliyor.

ANKARAVAN’DAN KARAVAN SAHİPLERİNE ÖZEL İNDİRİM

Ankara Sigorta da karavan severlere özel bir ürün çıkardı. 20 yaşına kadar motokaravanlara, 15 yaşına kadar da çekme karavanlara teminat sağlanıyor. Büyük ilgi gören Ankaravan Sigortası, motokaravan ve çekme karavanlara genişletilmiş ve farklı hizmetler sunuyor. Çekme araçlarda çeken aracın Ankara Sigorta da kasko sigortalı olması şartı aranıyor. Sigortalının trafik poliçesi Ankara Sigortada ise kasko poliçesine + %10 indirim uygulanıyor. Ankara Sigorta AnkaravanKlüp ile müşterilerine özel imkânlar sunuyor. Türkiye’deki motokaravan kullanıcılarının yüzde 70’ine ulaşan Ankara Sigorta, şu anda karavanlara yönelik en geniş teminatlı kasko ürününe sahip şirket olarak öne çıkıyor.