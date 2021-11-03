Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’de ilk, dünyada ise 287’nci sırada yer buldu. Boğaziçi Üniversitesi sıralama kapsamında alanlara göre hazırlanan listelerde ise en iyi dereceyi 97’ncilikle fizik alanında elde ederek dünyada ilk 100’de yer aldı.