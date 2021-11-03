Fizik alanında en iyi derece Boğaziçi'nin
Amerika merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News & World Report, ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022’ sıralamasını açıkladı.
03 Kasım 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Buna göre Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’de ilk, dünyada ise 287’nci sırada yer buldu. Boğaziçi Üniversitesi sıralama kapsamında alanlara göre hazırlanan listelerde ise en iyi dereceyi 97’ncilikle fizik alanında elde ederek dünyada ilk 100’de yer aldı.
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