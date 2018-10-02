CERN'den yapılan açıklamada, Pisa Üniversitesinden Alessandro Strumia'nın, "High Energy Theory and Gender" (Yüksek Enerji Teorisi ve Cinsiyet) konulu seminerdeki sunumunun uygunsuz olduğu belirtildi.

Açıklamada, merkezin, Strumia'nın sunumunun içeriği konusunda önceden bilgi sahibi olmadığı ve "bireyleri hedef alan saldırıların, profesyonel bağlamda kabul edilemez bulunduğu" kaydedildi.

"FİZİK ERKEKLER TARAFINDAN İCAT VE İNŞA EDİLDİ"

Açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Strumia'nın sunum sırasında kullandığı slaytta "Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi" ifadesinin geçtiği bildirildi.

Strumia'nın ayrıca sunumdaki grafiklerinde kadınların, araştırmalarına daha çok bilimsel yayında atıfta bulunulan erkekler tarafından işe alındığını, kadın ve erkek araştırmacılardan, kariyerlerinin ilk yıllarında eşit ölçüde bahsedildiğini, yıllar geçtikçe erkeklerin artan biçimde kadınların önüne geçtiğini savunduğu belirtildi.



