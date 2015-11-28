Fiziksel klavyeli iPhone 7 konsepti!

Dünyanın en popüler akıllı telefonu uzun zaman iPhone. Her yıl gerek özellikleri gerekse skandallarıyla gündeme sıkça gelen iPhone, bu sefer başarılı bir konsept çalışmasıyla gündemde. Üstelik bu konsept çalışmasında BlackBerry’nin de parmağı olduğunu söylemeliyiz.

Bir dönem oldukça popüler olan klavyeli telefonlar, akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle eskisi kadar tercih edilmemeye başlanmıştı. Ardından yıllar sonra BlackBerry ile bu telefonlar tekrar gündemde. BlackBerry Priv modeli, geçtiğimiz ay duyurulmuş ve oldukça beğenilmişti. Telefon, hem standart bir akıllı telefon görünümünde hem de fiziksel bir QWERTY klavyeye sahip. Bu durum kullanıcıların internette çok fazla yorum yapmasına sebep oldu. Tasarımcılar ise bu fırsatı hemen değerlendirmiş. Videoyu izledikten sonra bu konsepti beğenip beğenmediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

Aşağıdaki videoda ve haberimizin içerisindeki görsellerden de görebileceğiniz gibi iPhone için klavyeli bir konsept hazırlandı. Bu konsept bize kalırsa, şimdiye kadar yapılmış en başarılı örneklerden bir tanesi. Telefonun dokunmatik kullanışlılığını etkilemeden, kızaklı şekilde çıkan bir klavye, yazı yazmayı çok daha kolay hale getirebilir. Tabii bu çalışmanın bir konsept olduğunu unutmamakta fayda var. Ancak her zaman ufak bir ihtimal var. Belki Apple da bu konsepti çok beğenir.