fizy İstanbul Müzik Haftası, 4 Kasım’da fizy Müzik Ödülleri etkinliğiyle başlayacak. Gecede, Türkçe müziğin en çok dinlenen ve izlenen isimleri ödüllendirilecek.

Turkcell’in açıklamasına göre, dijital müzik platformu fizy’nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production iş birliğiyle gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası, 2019’un en çok dinlenen ve izlenen isimlerinin açıklanacağı fizy Müzik Ödülleri ile 4 Kasım’da başlayacak.

Ödül töreni Volkswagen Arena’da gerçekleştirilecek. Yılın en çok dinlenen ve izlenen isimleri, "En Çok Dinlenen Erkek", "En Çok Dinlenen Kadın", "En Çok Dinlenen Düet", "En Çok Dinlenen Şarkı", "En Çok İzlenen Video", "En Çok Dinlenen Grup", "En Çok Dinlenen Albüm", "En Çok Aranan Sanatçı" ve "En Çok Paylaşılan Şarkı" kategorilerinde ödüllendirilecek.

Bu yıl 40. sanat yılını kutlayan Yeni Türkü, gecede hem Onur Ödülü’nü alacak hem de canlı performans için sahnede olacak. fizy Müzik Ödülleri gecesinde Haluk Levent de Yeni Türkü ile sahne alacak.

Ödül töreniyle başlayacak fizy İstanbul Müzik Haftası’nda, popüler müziğin efsane isimlerinin yanı sıra son dönemin genç yetenekleri de sevenleriyle buluşacak. 9 Kasım’a kadar sürecek festivalin ana mekanı bu yıl Volkswagen Arena olacak. Ayrıca bu yıl festival; IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne olmak üzere şehrin en iyi müzik mekanlarına yayılacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası Programı ise şöyle:

6 Kasım Çarşamba

Ozbi ft. Gülce Duru - IF Performance Hall Beşiktaş

7 Kasım Perşembe

Ceza, Gazapizm, Şehinşah, Anıl Piyancı, Ayben, Nova Norda, Kamufle, Önder Şahin & Sayedar, Sansar Salvo, Alaturka Mavzer, Baneva - Volkswagen Arena

Feridun Düzağaç - IF Performance Hall Beşiktaş

Gaye Su Akyol - Moda Kayıkhane

8 Kasım Cuma

Kenan Doğulu, maNga, Gökhan Türkmen, Kalben, Sena Şener, Gökcan Sanlıman, Ekin Beril ve Eda Baba - Volkswagen Arena

9 Kasım Cumartesi

Teoman, Haluk Levent, Pentagram, Norm Ender, Moğollar, Pilli Bebek - Volkswagen Arena

90’lar Türkçe Pop Party DJ Hakan Küfündür ve DJ Özge - Kadıköy Sahne



