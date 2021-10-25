Fizyolojik olarak koruyan bir besin: Anne sütü

Örneğin inek sütü, insan sütünden iki kat fazla protein içerir. Bununla birlikte iskelet sistemini oluşturan minerallerdense üç kat daha zengindir ve haliyle minerallerin böbrek üzerindeki yükü de daha fazladır. Yeni doğan insan yavrusu için kendi annesinin sütü dışındaki sütler yapı itibariyle uygun değildir.

Tüm bu oranlar dışında anne sütünün, bebeğe dışarıdan maruz kalabileceği mikroorganizmalara karşı koruyucu rolü vardır. İnsan sütünde bulunan bu koruyucu ögeler, oldukça steril olan anne rahminden dünyaya gözlerini açan ve dış etmenlere karşı savunmasız olan bebeğin ona zarar verebilecek mikroorganizmalardan korunmasını sağlar. Bebek emdikçe ve anne yeterli beslenip bol bol su içtikçe annenin sütü de gelecektir. Emzirme aynı zamanda anne-bebek arasındaki iletişimi kuvvetlendirir ve ilişkilerini olumlu yönde etkiler. Birlikte paylaştıkları bu deneyim sayesinde aralarındaki ilişki güçlenir. Birbirlerini tanıma ve anlamı fırsatı bulurlar.