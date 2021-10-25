Bebeklik Fizyolojik olarak koruyan bir besin: Anne sütü

Fizyolojik olarak koruyan bir besin: Anne sütü

Bebeklik

Fizyolojik olarak koruyan bir besin: Anne sütü

Süt, insanların ve diğer memeli canlıların yeni doğmuş yavrularının büyüyebilmesi için ürettikleri bir besindir. Her memeli canlının sütü sindirim ve büyüme hızı gibi yönlerden kendi yavrusuna uygundur. Diyetisyen Burcu Akgül Şen konu hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Ekim 2021, Pazartesi 12:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Örneğin inek sütü, insan sütünden iki kat fazla protein içerir. Bununla birlikte iskelet sistemini oluşturan minerallerdense üç kat daha zengindir ve haliyle minerallerin böbrek üzerindeki yükü de daha fazladır. Yeni doğan insan yavrusu için kendi annesinin sütü dışındaki sütler yapı itibariyle uygun değildir.

Tüm bu oranlar dışında anne sütünün, bebeğe dışarıdan maruz kalabileceği mikroorganizmalara karşı koruyucu rolü vardır. İnsan sütünde bulunan bu koruyucu ögeler, oldukça steril olan anne rahminden dünyaya gözlerini açan ve dış etmenlere karşı savunmasız olan bebeğin ona zarar verebilecek mikroorganizmalardan korunmasını sağlar. Bebek emdikçe ve anne yeterli beslenip bol bol su içtikçe annenin sütü de gelecektir. Emzirme aynı zamanda anne-bebek arasındaki iletişimi kuvvetlendirir ve ilişkilerini olumlu yönde etkiler. Birlikte paylaştıkları bu deneyim sayesinde aralarındaki ilişki güçlenir. Birbirlerini tanıma ve anlamı fırsatı bulurlar.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Havanın kasvetini dağıtacak etkinlikler
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Bircan Tavas
2 yaş sendromunda ebeveynler ne yapmalı?
Bircan Tavas
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Büşra Eracun Akkaya
Filenin Sultanları bu sefer başaramadı
Büşra Eracun Akkaya
Annebebelist
Bebeğinize kitap okuyunca ne olur?
Annebebelist
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Anne sütü alan bebeklerde neden gaz olur? Emziren anne ve bebeğe gaz yapan yiyecekler!